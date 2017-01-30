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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Грузинские заключенные пребывают в тяжелейшем положении в драндской тюрьме - НПО «Амнистия»

30.01.2017 Председатель Международной организации по защите прав человека и социального обеспечения заключенных, член международной организации "Амнистия", Георгий Тевзадзе распространил заявление, и обратился к международным правозащитным организациям, дать жестокую оценку, и возвысить голос в связи с тяжелым положением грузинских пленных и незаконных заключенных в оккупированной Россией Абхазии. По словам правозащитника, жизни этих людей постоянно угрожает опасность со стороны оккупантов.



"Одним из таких является гражданин Грузии, вынужденно перемещенное лицо и многодетный отец Георгий Лукава, который решил посетить в Гали могилу сына. Представители сепаратистской власти взяли его в плен, и поместили в Абхазии в тюрьму Дранды. Он уже шестой год находится в тяжелейшем положении.



По заявлению членов его семьи, по их информации несколько дней, как Лукава перевели из драндской тюрьмы, и до сих пор о месте его нахождения ничего не известно. А также есть обоснованное предположение, что в драндской тюрьме также незаконно содержат несколько граждан Грузии. Любопытен тот факт, что когда представители грузинской власти несколько лет назад с участием министра по вопросам примирения и гражданского равенства осуществили обмен заключенных, почему-то фамилии Георгия Лукава в этом списке не было. Он остался в оккупированной Абхазии. Интересно, почему и кто принял такое решение? Этот вопрос беспокоит членов его семьи. Но главный вопрос у общества к власти: почему не заботится власть Грузии о грузинах, похищенных в оккупированной Абхазии?



Я обращаюсь к международным, правоохранительным, авторитетным организациям, международным институтам, дать суровую оценку и возвысить голос в связи с тяжелым положением грузинских пленных и незаконных заключенных в оккупированной Россией Абхазии, жизни которых постоянно угрожает опасность со стороны оккупантов. В том числе таким является гражданин Грузии, вынужденно перемещенное лицо, и многодетный отец Георгий Лукава, которого до сих пор держат в плену на территории Абхазии, и его жизнь находится в опасности"- говорится в заявлении Георгия Тевзадзе.









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