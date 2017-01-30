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    Кетеван Цихелашвили откроет в Аджарии классы абхазского языка
    30.01.2017
    31 января государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Грузии Кетеван Цихелашвили откроет в Аджарии классы абхазского языка. В частности, Кетеван Цихелашвили посетит первую публичную школу поселка Перия, и 14-ю публичную школу Батуми.

    В этих школах по инициативе государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства Грузии, и поддержке председателя правительства А/Р Аджарии Зураба Патарадзе были сформированы классы по изучению абхазского языка. В каждом классе слушателям проведут по четыре урока в неделю.

    В мероприятии открытия классов абхазского языка участвуют председатель правительства Автономной республики Аджарии Зураб Патарадзе, министр культуры и спорта Инга Шамилишвили.

    В рамках мероприятия состоится встреча слушателей классов абхазского языка и педагогов. В школе Перия будет устроена выставка литературы, связанной с мохаджирством. Слушатели классов поставят мини-театральные представления на абхазском и грузинском языках. Будут представлены традиционные абхазские блюда.

    Государственный министр сначала, в 11:00 часов посетит школу села Перия, а затем поедет в батумскую 14-ю школу (по улице Инасаридзе №11).


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