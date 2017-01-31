Планируется создать центры для встречи абхазов с грузинскими родственниками

31.01.2017 Председатель неправительственной организации "Грузинско-абхазские смешанные семьи" Реваз Бенделиани выступил с инициативой создать специальные центры в Зугдиди, Кутаиси, и Тбилиси.



"Создание центра развития отношений грузино-абхазских смешанных семей преследует целью укрепление доверия между грузинами и абхазами, и оказание помощи абхазскому населению, находящемуся в Грузии, с целью их информирования"- заявил он в эфире "Общественного вещателя".



По его же заявлению, центры дадут этническим абхазам больше возможности для установления связей с грузинскими родственниками и близкими.



"Например, ежедневно административную границу пересекают сотни этнических абхазов, целью их приезда является получение сервисов здравоохранения, образования, и торговая деятельность. В последнее время абхазская молодежь интересуется безвизовым передвижением в страны Европы. Именно с помощью этих центров у них будет возможность связаться со своими соседями, родственниками, близкими, с которыми они сами найдут нужным связаться"- заявил Реваз Бенделиани.











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