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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Энергообеспечение Абхазии бюджету Грузии может обойтись в 33 млн лари

31.01.2017 В вопросе снабжения электроэнергией оккупированной Абхазии все больше неопределенности. Неизвестно, кто и как обеспечит поставку электроэнергии после остановки Ингури ГЭС и будут ли поставки полностью возмещены грузинской стороной, как это было до сих пор. Министерство энергетики молчит. По некоторым расчетам, это обойдется гражданам Грузии в 33 млн лари. Об этом пишет газета "Бизнес-Резонанс".



Грузинские энергетики не скрывают, что ничего существенно от переговоров не ожидают. По их мнению, Грузия и в этом случае, с большой вероятностью, останется в проигрыше и продолжит поставлять Абхазии бесплатную электроэнергию и в будущем. Все еще предстоит решить, кто будет платить за импортированную из России электроэнергию несмотря на то, что соглашение об энергообеспечении оккупированного региона почти достигнуто.



Как заявляет директор компании "ИнгуриГЭС" Леван Мебония, в самом худшем случае из России придется импортировать 200 млн квт.ч электроэнергии. Абхазия не может получить электроэнергию в обход энергосистемы Грузии, так как там нет соответствующей инфраструктуры и в любом случае придется ее поставлять через подконтрольную Грузии территорию.



Кто будет покупать электроэнергию для абхазов? Одним из выходов энергетики считают ее закупку в России по тарифу ИнгуриГЭС, после чего грузинская сторона сможет пропустить ее бесплатно. По распространенной информации, правительство прилагает силы, чтобы убедить абхазов уговорить Россию на такое соглашение. В таком случае Россия продаст нам электроэнергию по тарифу ИнгуриГЭС (1.8 тетри), на что нам придется заплатить 3,6 млн лари. Однако, было бы правильнее предполагать, что Россия не пойдет на такое соглашение и продаст нам электроэнергию по коммерческой цене - 6,2 цента. Получается, что на энергообеспечение оккупированного региона из бюджета Грузии придется заплатить 33 млн лари.



Следует отметить, что до сих пор не решен вопрос учета потребляемой электроэнергии и сборов за нее в Абхазии, который достигает 53%. Как заявляет Мебония, с абхазскими представителями достигнуто соглашение, что в ближайшие несколько недель будут созданы рабочие группы, которые будут работать над этим вопросом.



Энергетик Темур Чичинадзе не ожидает, что грузинская сторона сможет достичь желаемого соглашения в вопросе энергообеспечения Абхазии.



"Абхазии мы поставляет 40% выработанной ИнгуриГЭС электроэнергии. Это непредставимо, эти деньги платит население Грузии. У меня нет никакой информации о том, что происходит на переговорах и чего мы можем достичь. Мы не знаем даже того, кто ведет эти переговоры. Факт, что тем, кто представляет грузинскую сторону, никогда не хватает квалификации. И на данном этапе я не ожидаю, что вопрос энергообеспечения Абхазии будет решен в пользу нашего государства.



Естественно, уговорить России нелегко, что и произошло в связи с газом, аналогично будет и здесь. Почему мы должны платить эти деньги? Мы их к этому приучили и потому нам сложно ссправиться с претензиями абхазов. Это беззаконие. Пусть хоть обяжут их оплатить себестоимость Ингури ГЭС, которая составляет 1,8 тетри, но они и этого не хотят", - заявляет Чичинадзе.



Энергетик Анзор Читанава предполагает, что соглашение достигнуто не будет и в нынешнем году, как и прежде, придется поставлять электроэнергию за счет бюджета Грузии.



"Энергообеспечение Абхазии в данным момент является предметом соглашения. Чтобы Абхазия не осталась без электроэнергии, необходимо вести переговоры с Россией, которая имеет возможность поставлять электроэнергию, но она не будет бесплатной. Другой путь - чтобы наша власть заменила электроэнергию ИнгуриГЭС закупленной электроэнергией, которая будет гораздо дороже, и поставлять ее в Абхазию в период проведения реабилитационных работ на ИнгуриГЭС. И тут тариф зависит от переговоров с Россией или Азербайджаном. Ключевым вопросом остается то, что абхазы не желают платить деньги и всячески избегают разговоров на эту тему", - заявляет Читанава.





Он исключает, что Россия даст Грузии электроэнергию по тарифу ИнгуриГЭС.



"Если абхазы смогут получить от русских электроэнергию, это будет самым легким путем, однако и в нынешнем году оплачивать его придется нам. Другого выхода в создавшейся ситуации нет", - заявляет Читанава.



Энергетик Миро Пирцхелани заявляет, что постоянно ведутся разговоры о том, должны ли абхазы платить за электроэнергию, но воз и ныне там, чему способствует правительство Грузии.



"Ничего нового. Мы постоянно говорим, должны ли заставить абхазов платить за электроэнергию. Необходимо изменить подход со стороны правительства. Когда мы будем сильным государством, с нами будут говорить на другом языке, но пока это не ожидается. Всегда будет так, пока у нас не будет хозяина. Наказывается грузинский народ и этому способствует правительство Грузии, кого еще винить? Это часть политики, которую играют власти Грузии и России, и это не то, что нужно грузинскому и абхазскому народам. Если мы не понимаем этого, что уж спрашивать с других? Этот процесс, к сожалению, стал необратимым - всегда, во всех переговорах и диалогах грузинская сторона выходит проигравшей", - заявляет Мирон Пирцхелани.











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