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    Президент Грузии обеспокоен решением абхазского режима закрыть пункты пропуска
    31.01.2017
    Президент Грузии обеспокоен решением сухумских властей закрыть так называемые КПП в селах Отобая и Набакеви, на административной границе с оккупированной Абхазией.

    С позицией главы государства журналистов сегодня ознакомила пресс-спикер Эка Мишвеладзе.

    Президент уверен, что такая мера со стороны марионеточной власти осложнит и без того непростое положение жителей оккупированного региона.

    «По мнению президента, это решение нарушает и ограничивает фундаментальное право человека на свободное передвижение. Об этом глава государства говорил вчера и с генсеком Совета Европы господином Ягландом.

    Мы не сможем смириться с изоляцией соотечественников, проживающих на оккупированной территории», -сказала Мишвеладзе.

    Напомним, что 25 января около двухсот граждан Набакеви провели митинг с требованием не закрывать КПП близ их села.


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