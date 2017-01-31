Президент Грузии обеспокоен решением абхазского режима закрыть пункты пропуска

Президент Грузии обеспокоен решением сухумских властей закрыть так называемые КПП в селах Отобая и Набакеви, на административной границе с оккупированной Абхазией.
С позицией главы государства журналистов сегодня ознакомила пресс-спикер Эка Мишвеладзе.
Президент уверен, что такая мера со стороны марионеточной власти осложнит и без того непростое положение жителей оккупированного региона.
«По мнению президента, это решение нарушает и ограничивает фундаментальное право человека на свободное передвижение. Об этом глава государства говорил вчера и с генсеком Совета Европы господином Ягландом.
Мы не сможем смириться с изоляцией соотечественников, проживающих на оккупированной территории», -сказала Мишвеладзе.
Напомним, что 25 января около двухсот граждан Набакеви провели митинг с требованием не закрывать КПП близ их села.