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31.01.2017 Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили открыла в Аджарии классы абхазского языка. Кетеван Цихелашвили вместе с председателем правительства автономной республики Аджарии Зурабом Патарадзе посетила публичную школу села Перия, и школу №14 Батуми.



В школе села Перия состоялась встреча со слушателями и педагогами класса абхазского языка. Была устроена выставка литературы, связанной с мохаджирством. Учащиеся представили спектакль "Мы вернемся" на грузинском и абхазском языках.



После завершения представления Кетеван Цихелашвили и председатель правительства Аджарии обратились с речью к присутствующим.



"Этот спектакль касался грузинско-абхазских отношений. Трагедии, которую мы вместе перенесли, которая расколола наши общества, но которая также объединит нас для того, чтобы не допустить впредь конфликта, противостояния, и вместе приложить усилия для лучшего мирного будущего. Эти дети очень мастерски и искренне представили спектакль, и думаю, это наилучшее послание, которое мы можем сделать сегодня. В этом селе проживают грузины, абхазы, смешанные семьи, и эти люди сегодня говорят о необходимости примирения, о совместном проживании, мире, о том, что они вместе делают в этом селе, и мы должны суметь сделать включением, политикой примирения и мирным урегулированием конфликта. Думаю, именно это поколение, грузинские и абхазские ученики, которые сегодня вместе стояли на сцене, являются силой, которая сможет восстановить разрушенные мосты"- заявила Кетеван Цихелашвили.



Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства отметила также, что защита абхазского языка является обязательством грузинского государства.



"Несколько месяцев назад я вместе с правительством автономной республики Аджарии встретилась с нашими абхазскими согражданами. Я рада, что мы смогли выполнить обещание, сегодня мы открыли классы абхазского языка, и желающих изучить абхазский язык много. Должна поблагодарить как правительство автономной республики Аджарии, так и тех людей, которые были активными в этом деле, педагогов, которые без устали служат этому делу. Нашей обязанностью является защита абхазского языка, идентичности и культуры, абхазский язык вместе с грузинским является государственным языком, и в будущем мы сделаем еще больше шагов в данном контексте"- заявила Кетеван Цихелашвили.



"Это весьма важная инициатива. Несколько месяцев назад у нас была встреча с представителями абхазской диаспоры. Там был поставлен вопрос в связи с созданием курсов по изучению абхазского языка в Аджарии. Мы учли эту просьбу, и в результате совместной работы сегодня впервые у наших сограждан есть возможность изучать абхазский язык в двух государственных школах. У нас в регионе есть немало успешных абхазов. В Аджарии проживают около 2 000 смешанных грузинско-абхазских семей. Они делают очень важное дело, служат родине, миру, установлению, усилению и сохранению отношений, что весьма важно для мирного будущего нашей страны"- отметил на встрече Зураб Патарадзе.



Сегодняшнее мероприятие было организовано Министерствгом образования, культуры, и спорта Аджарии, при поддержке Фонда образования Аджарии. Фонд образования оформил с педагогами договор, на основании которого будут проводиться 4 часа в неделю для каждой группы.



Фонд образования обеспечит снабжение учебниками. По инициативе школы специально были напечатаны учебник абхазского языка, "Родной язык", 1991 года издания, и наглядная азбука абхазского языка.



Встреча со слушателями и педагогами класса абхазского языка также состоялась и в средней школе Батуми №14. Сегодня же Фонд образования Аджарии и дирекция школы оформили меморандум о функционировании класса абхазского языка.



В этой школе классы по изучению абхазского языка сформировались по инициативе государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства Грузии, и поддержке председателя правительства автономной республики Аджарии. В каждом классе слушателям проводят по 4 урока в неделю.











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