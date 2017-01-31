Похищенный в Гальском районе Геронтий Цатава находится в гальском СИЗО

31.01.2017 По информации СГБ Грузии, похищенный из Гальского района Геронтий Цатава задержан абхазами по обвинению "в незаконном пересечении границы" и удерживается в гальском СИЗО.



Как сообщают в ведомстве, СГБ перепроверило информацию о Цатава по "горячей линии". Согласно сообщению, абхазский режим подтверждает, что Цатава задержан и находится в изоляторе. СГБ Грузии продолжает работать по "горячей линии".



"Если Геронтий Цатава не будет освобожден в ближайшее время, центральная власть рассмотрит этот вопрос на запланированной на 22 февраля встрече в рамках МПРИ", - говорится в заявлении СГБ.



Ранее сообщилось, что в Гальском районе 4 дня назад был похищен Геронтий Цатава. Его супруга заявляет, что в дом ворвались 6 вооруженных человек и увели мужа, а свекрови сказали, что если они не выплатят 200 тысяч рублей, ему угрожает лишение свободы от 10 до 12 лет. По ее словам, вооруженные лица заявили, что они являются сотрудниками т.н. абхазской милиции.











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