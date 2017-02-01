Пока МИД Грузии спит...

Пока внешнеполитическое ведомство Грузии спит летаргическим сном, представители ТПП Абхазии приняли участие в очередной большой туристической выставке, на этот раз в Словакии. Выставка ITF SLOVAKIATOUR проходила в Братиславе с 26 по 29 января.



Абхазская делегация представила свой стандартный гастрономический набор вперемешку с политическим.



На выставке, кроме Абхазии, впервые были представлены Мексика, Куба и Польша.



ITF Slovakiatour является крупнейшей ярмаркой в области туризма в Словакии и одним из самых важных мероприятий своего типа в Центральной Европе. Каждый год на этой площадке собираются частные и государственные туристические агентства, чтобы представить свои предложения всем, желающим познавать Словакию и другие страны мира.



Сфера выставки - гастрономия и туризм. Ярмарка предоставляет полный обзор общественного питания и гостиничного бизнеса, а также предлагает профессиональное оборудование, упаковочные материалы, товары и услуги для гостиниц, ресторанов, спа, объектов розничной торговли.









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