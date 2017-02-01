Россия продаст абхазам электроэнергию за 2,5 рубля - во сколько обойдется это гражданам Грузии?

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01.02.2017 Во второй половине февраля работа Ингури ГЭС будет остановлена в связи с проведением мониторинга деривационного тоннеля, который связывает Джварское водохранилище с генерацией на территории Абхазии. Об этом 31 января сообщил директор «Черноморэнерго» Аслан Басария.



ГЭС остановится примерно на 3−4 недели. По словам Басария, ремонт тоннеля запланирован на 2018 год и продлится от 3 до 6 месяцев, передает «Нужная газета».



По его словам, на время остановки Ингур ГЭС большую часть электроэнергии Абхазия будет закупать из России.



«В рамках взаимодействия российских, абхазских и грузинских энергетиков принято решение о получении перетока в количестве 200 мегаватт со стороны России по линии Салхино — Псоу. Однако этого перетока для удовлетворения нужд Абхазии недостаточно, так как страна потребляет порядка 390 мегаватт. Помимо российской электроэнергии, порядка 50−60 мегаватт будет поставлять перепадная ГЭС 1. Так как в проведении работ в тоннеле заинтересованы обе стороны, есть договоренность с грузинской стороной восполнить нехватку энергии», — сказал Басария.



По его словам, электроэнергия из России будет поставляться по оптовому тарифу от 2 руб. 30 коп. до 2 руб.50 коп. в течение двух месяцев на общую сумму 350−500 миллионов рублей. В ближайшее время будет решаться вопрос, как будет оплачиваться переток электроэнергии из России. Стоимость электроэнергии на это время не возрастет, заверяет Басария. При этом он отметил, что таких цен на электроэнергию нигде в мире не существует.



Еще одной серьезной проблемой в работе Ингур ГЭС является низкий уровень воды в Джварском водохранилище. Решить эту проблему также поможет временная остановка ГЭС.



«Сегодня уровень воды равен 431 м над уровнем моря. Если он упадет до 420 метров, мы должны остановить ГЭС. Если в прошлом году дефицит воды был связан с климатическими условиями, то в этом году речь идет о том, что потребление электричества Абхазией в разы выросло, также сказывается большая потеря электроэнергии в связи с износом сетей», — сказал Басария.



Он также сообщил, что не планируется вводить веерные отключения света, как это было в прошлом году. При этом Басария призвал жителей Абхазии серьезно подойти к экономии электроэнергии. «Если есть возможность, нужно экономить для того, чтобы остаться со светом. Чем больше мы экономим, тем меньше аварийных ситуаций, тем больше шансов остаться в теплом доме», — подчеркнул директор «Черноморэнерго».









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