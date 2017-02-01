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    Анкваб будет баллотироваться в «парламент»
    01.02.2017
    Центризбирком Абхазии зарегистрировал инициативную группу по выдвижению в депутаты т.н. парламента по Сухумскому городскому избирательному округу № 3, бывшего лидера марионеточного режима Абхазии Александра Анкваб.

    Обращение к Анквабу с предложением баллотироваться в «депутаты» было сделано посредством СМИ, представителями ряда общественных и политических организаций Абхазии. Авторы обращения утверждали, что депутатство Анкваба станет «началом не только преодоления раскола в обществе, но и активного продвижения законодательных инициатив, жизненно необходимых Абхазии».

    Между тем, партия «Форум народного единства Абхазии» (ФНЕА) заявила, что Анкваб во время своего правления, «предпринял крайне опасные противоправные действия», вызвавшие негативную реакцию в обществе и усилившие протестные настроения в Абхазии.

    «Он дал согласие на массовую раздачу абхазских паспортов жителям восточных регионов РА, обладавших гражданством Грузии. Выдача паспортов осуществлялась по рекомендации незаконно созданных в его бытность районных комиссий. Все это вело к распространению юрисдикции Грузии на часть территории Абхазии и фактически ставило наше государство на грань утраты суверенитета, восстановленного ценой огромных жертв. А. Анкваб грубо проигнорировал два постановления парламента Абхазии по данному вопросу», — указано в заявлении ФНЕА.

    В партии полагают, что попытки вернуть Анкваба в политику чреваты обострением ситуации и углублением конфронтации.

    На что в партии «Амцахара», Фонде «Апра» и общественной организации «Абзанхара» заявили, что "никто не вправе препятствовать реализации конституционных прав Александра Анкваб".


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