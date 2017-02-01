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    На выставке в Нью-Йорке Абхазия была представлена как представительство России - МИД Грузии
    01.02.2017
    На нумизматической выставке в Нью-Йорке Абхазия была представлена не в качестве независимого государства, а как представительство России. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции глава МИД Грузии Миндия Джанелидзе, комментируя сообщения абхазских СМИ об участии представителей абхазского режима в международной нумизматической конференции-выставке 11-14 января.

    По словам министра, МИД владеет информацией в связи с этим фактом, и генеральное консульство и другие ведомства отреагировали «соответствующим образом».

    "У нас с первого же дня была коммуникация с той организацией, и осуществляется соответствующее реагирование"- заявил руководитель внешнеполитического ведомства.

    "Национальный банк Абхазии" распространил на своей странице информацию об участии в международной выставке-конференции. Согласно этой информации, на их стенде были представлены "государственная символика Абхазии", памятные инвестиционные монеты, первый систематизированный каталог этих монет, изданный на английском языке, и рекламные демонстрационные материалы.




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