Возможную отмену пособий для беженцев в ВС Абхазии назвали «политической диверсией»

01.02.2017 «Это нивелирование политического основания возвращения беженцев в собственные дома» - так прокомментировал председатель Верховного совета Абхазии Гия Гвазава возможную отмену пособий для беженцев.



В интервью газете "Ахали таоба" Гвазава говорит о проекте, который был разработан в Министерстве по делам беженцев. Председатель Верховного совета Абхазии назвал проект вредоносным для Грузии.



"Очень плохо, что министерство не может, или не хочет увидеть в этом проекте политический контекст. Абхазия от начала и до конца является политикой, поэтому необходимо проявлять больше взвешенности. Для меня все пункты этого проекта являются неприемлемыми. О многом говорит и тот факт, что официально этот проект нам даже не переслали, мы сами его раздобыли… Если бы авторы проекта работали над этими проблемами более открыто, он не стал бы таким спорным. ..



Это не только фискальный вопрос. Это политическая диверсия, в которой сокрыты далеко идущие планы: в ближайшем будущем придется по пальцам пересчитывать "настоящих" беженцев, то есть людей, у которых будет законное основание и претензия вернуться в свои дома, но права на это будут лишены их дети и внуки. Это первый практический шаг для того, чтобы лишить беженцев политического статуса. То есть, фактически это является нивелированием политических оснований возвращения беженцев в свои дома! Это никак не служит интересам Грузии, по крайне мере не должно быть в интересах Грузии», -отмечает Гвазава.









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