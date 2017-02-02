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    Цихелашвили: Наша задача, сделать доступной пользу либерализации виз для абхазов и осетин
    02.02.2017
    Наша задача, сделать доступной пользу либерализации виз для абхазов и осетин - заявила министр по делам примирения и гражданского равенства Грузии Кетеван Цихелашвили.

    "Сегодня мы приняли весьма важное решение. Я не раз заявляла, и хочу еще раз сказать, что всю пользу, которая исходит из формата сотрудничества с Евросоюзом или другими партнерами, мы должны сделать доступными для жителей Абхазии и Цхинвальского региона. Возможность безвизового передвижения является одной из конкретных польз, которой сможет пользоваться каждый гражданин Грузии, и наша задача, чтобы сразу же, как только заработает, сделать эту пользу максимально доступной (по возможности процедур) для абхазов и осетин. Это создает возможность не только для путешествия, но и другой сопутствующей пользы, и думаю, обязательно будет очень привлекательным и интересным предложением"- заявила Кетеван Цихелашвили.

    В то же время, по ее словам, возможность безвизового передвижения будет открыта для граждан Грузии с биометрическими паспортами.

    "Наша задача, чтобы сам этот паспорт как географически, так и по процедуре, был более доступным для жителей оккупированных территорий, однако это сопровождают свои механизмы безопасности"- добавила Цихелашвили.

    По ее же словам, планируется вести информационную кампанию, чтобы жителей оккупированных территорий информировать на понятном для них языке о процедурных деталях либерализации виз.


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