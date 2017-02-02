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    МИД Грузии: Безвизовый режим с ЕС распространяется и на жителей Абхазии
    02.02.2017
    Безвизовый режим с Евросоюзом будет действовать и для жителей Абхазии и Цхинвальского региона. Об этом заявил сегодня на брифинге министр иностранных дел Грузии.

    Михаил Джанелидзе подчеркнул важность решения Европарламента отменить визы для граждан Грузии. Это свидетельствует о поддержке Грузии на пути евроинтеграции, — отметил министр.

    «Сегодня мы все в прямом эфире увидели как поддерживают Грузию в Евросоюзе и в европейских партиях, как ценится проведенная в Грузии работа правительства и все реформы, которые были осуществлены в процессе визалиберализации и евроинтеграции. Эти шаги определяют наше европейское будущее» — сказал Джанелидзе.

    «Нашей европейской интеграции не будет, если не будет поддержки со стороны населения, нашего гражданского общества и все тех органов власти, которые включены в этот процесс. У нас есть поддержка и готовность продолжить те реформы, которые служат европейскому будущему Грузии» — подчеркнул он.

    Европарламент несколько часов назад на пленарном заседании в Брюсселе поддержал введение безвизового режима для граждан Грузии. За это проголосовали 553 депутата Европарламента из 647. Против были 66 человек, воздержались — 28.

    Остались две формальные процедуры: утверждение документа Советом Евросоюза и публикация в Официальном журнале. С начала апреля граждане Грузии смогут без виз приезжать в страны Шенгенской зоны и находится там 90 дней из 180.


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