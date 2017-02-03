Главная| Гражданское Общество| Свидетельства Истории| Этнографический Очерк| Война в Абхазии| Геноцид в Абхазии|

Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Абхазский режим не разрешает своим гражданам поглядывать в сторону Европы

03.02.2017 - Ираклий Цкитишвили, "Клуб экспертов" Абхазский режим продолжает противиться, и призывает к этому жителей оккупированного региона, любым благам, которые может им предложить Грузия. В Сухуми считают "особой заботой" о своей "государственности" запреты на любые контакты с подконтрольной Тбилиси территорией. Такой же "заботой" о жителях Абхазии излился т.н. абхазский "МИД" и по поводу предоставления Грузии безвизового режима для поездок в Европу. Вместо того, чтобы изучить возможности получения выгоды из этого, абхазский МИД решил как обычно извергнуть много глупостей. Ведь в противном случае могут не понять московские кураторы.



Как известно, вчера Европарламент поддержал предоставление Грузии безвизового режима. Тема еще не завершена, остались технические вопросы. Представители грузинской власти не раз заявили, что блага, которые предоставляет безвизовое сообщение в страны Европы, будут доступны и жителям оккупированных регионов - Абхазии и Цхинвальского региона.



"Безвизовым режимом с ЕС смогут воспользоваться и те граждане Грузии, которые проживают на неподконтрольных властям страны территориях - в Абхазии и Цхинвальском регионе (Южная Осетия)", - сказал глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе.



Как и ожидалось, представители абхазского режима решили "не отходя от кассы" доказать верность патронам и заявили, что Грузия готовит им очередную мышеловку.



"Очевидно, что после полного провала затеи с т.н. "нейтральными паспортами", власти Грузии решили использовать еще одну приманку для граждан Абхазии в виде процедуры либерализации визового режима со странами ЕС", - утверждается в заявлении "МИД" Абхазии.



Не думаю, что для жителей Абхазии является новшеством тот факт, что грузинская власть пытается, и будет пытаться впредь вовлечь их в политико-правовое пространство Грузии. Это не секрет ни для кого и Даур Кове вряд ли открыл Америку. Действительно, все действия властей Грузии направлены на восстановление территориальной целостности. А на что надеются в Абхазии? Что официальный Тбилиси будет заботиться об их псевдонезависимости под российским контролем? Наивные...



Впрочем, ведомство Кове все же сказало, чего желает - получить свободу передвижения жителей Абхазии в обход грузинского правового пространства и отказа Грузии от "международной изоляции" жителей оккупированного региона. А ведь все происходит как раз наоборот - Грузия пытается вывести абхазов из международной изоляции, которые они оказались став заложниками России. Если бы Даур Кове думал о своих согражданах, он, по идее и логике, должен был бы приветствовать возможность, которую открывает сближение Грузии и европейским пространством. Ведь в таком случае у жителей Абхазии будет больше возможностей и свободы передвижения.



Что же касается изоляции - Дауру Кове следовало бы понимать, что не Грузия изолирует их, а международное право, которое не признает подобные Абхазии сепаратистские образования, признает факт оккупации, не признает никакие документы этих режимов, а значит и не могут позволить им ими пользоваться в международном пространстве. И все, что остается жителям Абхазии в условиях российской оккупации - безвизовые поездки в Сочи за сметаной.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p> <p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>