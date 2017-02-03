Семье российского бизнесмена угрожают в Абхазии

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03.02.2017 Российский бизнесмен, руководитель торгового центра "Контитент" Игорь Варов, который на протяжении лет является жертвой преследований и провокаций в Абхазии со стороны разных кланов, заявляет, что его семье угрожают убийством, если бывший юрист его компании Кузнецов не удалит из интернета видео-ролик, имеющий отношение к недавнему "гей-скандалу". По его словам, эту угрозу представителей одной абхазской фамилии ему передали через третьих лиц.



Напомним, что в Абхазии недавно разразился т.н. гей-скандал, который сначала замутили сами абхазы при участии некоторых лиц в силовых органах, а затем наспех стали заметать следы. С целью опорочить Варова они похитили его юриста Кузнецова, заставили рассказать о неких геях, которых поставляли Варову, а когда в его рассказе всплыли некоторые абхазские фамилии, обвинили Кузнецова в клевете.



Варов в своем обращении заявляет, что не только не имеет к этому видео-ролику никакого отношения, но даже не видел его и не собирается смотреть.



"Я уже ранее выразил в своём обращении своё однозначное отношение ко всей этой гомосятине и к различным понятиям, насаждаемым организаторами гейпарада. Я не только не имею отношения ко всей этой гомосятине, но и мне, как мужчине с правильной ориентацией, просто даже противно само обсуждение этой темы пидоров.



В своей жизни я в подобных случаях руководствуюсь старой русской поговоркой: «если ты хочешь в кого-то кинуть говном, то еще не факт, что попадешь, но то, что сам измажешься, это точно»",- заявляет Варов в обращении..



Он также отмечает, что выполнил просьбу "уважаемого им человека" и попросил убрать Кузнецова "что-то там из интернета".



"Но мне интересно, тогда на стадионе, где все вы были и радостно ликовали, когда заставляли Кузнецова меня оклеветать. Вы в тот момент думали, что у меня тоже есть семья, дети, друзья и знакомые, почему Вы, взрослые, тогда не остановили этих подонков. Как сейчас вы собираетесь убирать всю эту клевету из интернета, да и собираетесь ли вы это делать.



Когда я приехал в Абхазию, меня заверяли, что абхазы - это настоящие мужчины, я знаю и знал таких, но в данной ситуации те, кто угрожают мне и моей семье, я думаю, должны одуматься и остановиться, не делает это вам чести, не я создал эту ситуацию, а создали ее люди, прекрасно известные вам. В будущем прошу Вас больше не обращаться ко мне с подобными просьбами, в подобных вопросах я не имею влияния на людей и не хочу касаться этой темы", - говорится в обращении генерального директора ТЦ "Континент" Игоря Варова.









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