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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное В Грузии не удивлены заявлениям Сухуми и Цхинвали в связи с безвизом в ЕС

04.02.2017 В Грузии не удивились резким заявлениям марионеточных режимов Абхазии и Цхинвали в ответ на предложение грузинской стороны воспользоваться теми благами, которые предоставляет гражданам Грузии визовая либерализация в ЕС. Грузинские эксперты отмечают, что такая позиция марионеточных режимов была легко прогнозируема.



Как заявил представитель "Центра развития мира", конфликтолог Шота Швелидзе грузинской редакции "Радио Свобода", любое заявление политического характера со стороны Грузии, пусть даже об общих благах, де-факто властями Абхазии воспринимается как попытка вернуть Абхазию. По его словам, таков настрой не только политической элиты Абхазии, но и большей части гражданского сектора.



"Они не хотят ездить в Европу через Тбилиси, они сознательно не идут на эту привилегию. Они все это воспринимают как возвращение в Грузию, т.е. они не хотят выходить в Европу через Грузию. Они сами хотят установить прямые связи, позиция Грузии на что, если посмотреть с политической точки зрения, вполне логична - если вы не возьмете грузинский паспорт, как тогда нам помочь вам учиться в Европе. Но есть пути деоккупации Абхазии и они должны быть выисканы", - заявил Швелидзе.



Ничего другого не ожидал от абхазского режима руководитель грузинского представительства "Института многоканальной дипломатии" Леван Герадзе. Он видит две причины для такой позиции сепаратистов. Первая состоит в том, что де-факто власть Абхазии видит угрозу в пользовании визовой либерализации, а вторая состоит в том, что они не свободны в своем выборе и это их заявление продиктовано "внешними ориентирами". По словам эксперта, в случае, если абхазы воспользуются этими благами, это снизит ту идеологическое и физическое давление на них, которое они сегодня испытывают, так как абхазская молодежь будет иметь возможность ознакомиться с европейскими примерами долгосрочного урегулирования конфликтов.



"Пусть посмотрят, что происходит в Баварии и как Бавария сохраняет самобытность. Пусть посмотрят, что происходит во Франции, в Эльзасе, который в 20-м веке трижды переходил из рук в руки и население трижды меняло гражданство не изменив места жительства. Пусть посмотрят, как отличается Голландия от остальной Европы, и в то же время какая она европейская".



Герадзе считает, что именно поэтому не входит в интересы имеющих влияние на Абхазию политических групп принятое решение о предоставлении гражданам Грузии безвизового режима для поездок в ЕС.











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