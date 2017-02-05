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    На военном полигоне в Цебельде проведут археологические раскопки
    05.02.2017
    На военном полигоне в Цебельде будут проведены археологические раскопки, сказал корреспонденту Sputnik представитель марионеточного режима Абхазии Батал Кобахия.

    По его словам, 2 февраля состоялась встреча с руководством абхазских бандформирований, посвященная проблеме сохранения историко-культурного наследия, расположенного в районе военных полигонов.

    "Речь шла в первую очередь об инциденте, связанном с Цебельдой. Как всем известно, мы ранее сообщали о том, на наш взгляд, что предполагалось разрушение древнего храма и польского кладбища. Вместе с представителями Академии Наук Абхазии, учеными из АбИГИ и Абхазского госуниверситета мы поехали туда и пришли к решению, что необходимо провести изыскания на этом месте, чтобы археологически определить уровень разрушений", — добавил он.

    Также необходимо провести инвентаризацию объектов, выделенных под полигон, чтобы выяснить, что там есть, сказал он.

    Он также сообщил, что состоялось расширенное заседание с участием представителей Минобороны России и сотрудниками т.н. посольства России, на котором было достигнуто соглашение.

    6 января было зафиксировано разрушение руин древнего храма и могильника во время работ на танковом полигоне в Цебельде.




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