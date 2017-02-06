Глава Совбеза Грузии лично ознакомился с делом Георгия Лукава, задержанного в Абхазии

Секретарь Совета безопасности Грузии Давид Раквиашвили, по заданию президента Грузии, встретился с Лали Басария, супругой Георгия Лукава, задержанного в Абхазии, и лично ознакомился с деталями дела.
Давид Раквиашвили обещал семье задержанного поддержку, и ходатайство в связи с активизацией дела Лукава с ведомствами и международными организациями, включенными в формат превенции инцидентов и механизма реагирования на них.
По словам секретаря Совета безопасности, он лично ознакомит президента с информацией в связи с этим вопросом.