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    Глава Совбеза Грузии лично ознакомился с делом Георгия Лукава, задержанного в Абхазии
    06.02.2017
    Секретарь Совета безопасности Грузии Давид Раквиашвили, по заданию президента Грузии, встретился с Лали Басария, супругой Георгия Лукава, задержанного в Абхазии, и лично ознакомился с деталями дела.

    Давид Раквиашвили обещал семье задержанного поддержку, и ходатайство в связи с активизацией дела Лукава с ведомствами и международными организациями, включенными в формат превенции инцидентов и механизма реагирования на них.

    По словам секретаря Совета безопасности, он лично ознакомит президента с информацией в связи с этим вопросом.




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