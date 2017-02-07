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    МИД Грузии: Власти Грузии заинтересованы в учебе жителей Абхазии в Европе и США
    07.02.2017
    Власти Грузии заинтересованы в том, чтобы граждане страны, проживающие на оккупированных Россией территориях, получали высшее образование в странах Европы и Северной Америки и приобщались к западным ценностям. Об этом корр. «Новости-Грузия» сообщили в министерстве иностранных дел Грузии.

    По данным грузинских СМИ, несколько жителей Абхазии получают высшее образование в Италии благодаря финансированию неправительственной организации «Рондине — цитадель мира» (Rondine Cittadella della Pace). НПО отобрало соискателей грантов без консультаций с официальным Тбилиси.

    «Власти Грузии заинтересованы в том, чтобы у молодежи, проживающей в оккупированных регионах, как и у молодежи других регионов Грузии, была возможность перенимать западные ценности и получать образование в высших учебных заведениях Европы и Америки», — так прокомментировали ситуацию в МИД Грузии.

    Правительство Грузию активно работает вместе с международными партнерами с тем, чтобы образование в западных странах было максимально доступно для жителей Абхазии и Цхинвальского региона, — подчеркнули в МИД.

    «С этой целью правительство Грузии, посредством Международного центра образования, само выдает стипендии и полностью финансирует расходы на учебу в ведущих университетах мира молодежи, проживающей в Абхазии и Цхинвальском регионе», — отметили в МИД.


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