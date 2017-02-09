Главная| Гражданское Общество| Свидетельства Истории| Этнографический Очерк| Война в Абхазии| Геноцид в Абхазии|

Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Анкваб - новая старая головная боль для Хаджимба

09.02.2017 В редвыборном процессе в оккупированной Абхазии уже отмечается некая напряженность, после того как «экс-президент» Александр Анкваб зарегистрировался в качестве кандидата в «депутаты». Сторонники Рауля Хаджимба уже называют этот шаг Анкваба деструктивным и говорят, что есть угроза возникновения новой волны противостояния в «республике». Неспокойные «абхазские выборы» прогнозируют и грузинские аналитики. Они говорят, что могут случиться акции оппозиции, потому что недовольство действующим де-факто президентом Хаджимба велико, его критикуют за невыполнение обещаний, резкое увеличение числа российских баз и желание разрешить продажу земли иностранцам, а если на «выборах» вновь победит команда Хаджимба, оппозиция обязательно начнет уличные акции, пишет газета «Резонанси».



«Парламентские выборы» должны пройти в Абхазии 12 марта. Всего в Абхазии 35 округов, а «депутаты» избираются по мажоритарному принципу. По последним данным, на эти 35 мест претендуют 135 инициативных групп и 4 политические партии. Это объединение действующего «президента» Хаджимба «Форум народного единства Абхазии», а также «Народный фронт», «Айнар» и «Амцахара». Самой активной и большой оппозиционной партией является «Амцахара», которой руководит Аслан Бжания. Эта партия считается сторонником «экс-президента» Александра Анкваба, но на этих т.н. выборах кандидатуру Анкваба выдвинула не эта политическая сила, а инициативная группа. В последнее время в оккупированной Абхазии вызвала «Амцахара» большое разочарование. Причина в том, что в декабре начались акции протеста с требованием отставки Хаджимба, которые завершились сделкой с де-факто властями. Хаджимба уступил оппозиции посты т.н. генерального прокурора, двух судей Конституционного суда и одного члена ЦИК. Вышедшие на улицы люди посчитали это разделом должностей и объявили недоверие оппозиции».



«Амцахара» пока не выражала своего отношения к возвращению Анкваба в политику. Два дня назад партия выдвинула своих кандидатов, но не в том округе, где баллотируется Анкваб. Александр Анкваб был третьим «президентом» Абхазии, он ушел в отставку после больших акций протеста в мае 2014 года и с тех пор живет в Москве. «Экс-президент» баллотируется в центральном 3-ем округе Сухуми, где находятся де-факто власти Абхазии. Прогнозируется его победа, несмотря на то, что его конкурентами являются два представителя команды Хаджимба - т.н. депутат Валерий Агрба и бывший т.н. вице-премьер Шамиль Ардзинба. После появления Анкваба абхазские СМИ активно пишут о том, что возвращение «экс-президента» в политику накаляет обстановку. Часть СМИ считает, что он будет спасителем «республики», а другая часть опасается, что его появление приведет к новой волне противостояния. Т.н. парламентское большинство и партии-сторонники Хаджимба опубликовали заявление, в котором напомнили всем, что в 2014 году Анкваб чуть не довел «республику» до катастрофы и после этого его возвращение в политику является деструктивным шагом.



Руководитель «Кавказского центра стратегических исследований» Мамука Арешидзе говорит, что в Абхазии есть большой заряд протеста в отношении Хаджимба, а Москве он нравится, потому что является сотрудником российских спецслужб. Появление Анкваба является большой головной болью для де-факто властей. Поэтому он не исключает, что перед выборами в Абхазии начнется серьезное гражданское противостояние, в котором будет участвовать и Москва.



«Часть абхазов считает, что Хаджимба лег под Москву. Анкваб же продолжал традиции Ардзинба и Багапша и твердо противостоял Москве. Это один главный вопрос. Другой вопрос - внутренняя политика, в котором все понимают, что никакие выборы ситуацию в Абхазии не изменят, потому что там царит клановое правление. Об этом очень много пишут на абхазских форумах и в СМИ. Так что сегодня у Анкваба появились сторонники. Поэтому это стало головной болью для Хаджимба. Это повторение сценария, который был в 2011 году в Южной Осетии, когда за приход к власти боролась команда Джамбулата Тедеева, а Москва не смогла повлиять на ситуацию и была вынуждена пойти на компромисс», - говорит Арешидзе и заключает, что тогда Тедеева обвинили в попытке переворота и выдворили из Цхинвали.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p> <p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>