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    Супруга задержанного в Абхазии Георгия Лукава продолжает сухую голодовку
    09.02.2017
    Супруга задержанного в оккупированной Абхазии грузинского бойца, Лали Басария, требует освобождения Георгия Лукава, и продолжает сухую голодовку в канцелярии правительства.

    "Бойцов, которые во время войны защищали свою страну, сегодня называют убийцами. До того, пока не заработает горячая линия, и мне не дадут возможность поговорить с моим мужем, я не прекращу голодовку"- заявила Лали Басария.

    Вчера пресс-служба премьер-министра распространила заявление для СМИ.

    "Освобождение Георгия Лукава является приоритетным для власти, однако мы отвергаем информацию, распространенную супругой задержанного, будто бы премьер-министр Георгий Квирикашвили сделал какое-либо заявление в связи со сроками освобождения гражданина Георгия Лукава"- говорится в заявлении.


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