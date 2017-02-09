Супруга задержанного в Абхазии Георгия Лукава продолжает сухую голодовку

Супруга задержанного в оккупированной Абхазии грузинского бойца, Лали Басария, требует освобождения Георгия Лукава, и продолжает сухую голодовку в канцелярии правительства.



"Бойцов, которые во время войны защищали свою страну, сегодня называют убийцами. До того, пока не заработает горячая линия, и мне не дадут возможность поговорить с моим мужем, я не прекращу голодовку"- заявила Лали Басария.



Вчера пресс-служба премьер-министра распространила заявление для СМИ.



"Освобождение Георгия Лукава является приоритетным для власти, однако мы отвергаем информацию, распространенную супругой задержанного, будто бы премьер-министр Георгий Квирикашвили сделал какое-либо заявление в связи со сроками освобождения гражданина Георгия Лукава"- говорится в заявлении.









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