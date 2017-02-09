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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Тбилиси восполнит дефицит электроэнергии для Абхазии

09.02.2017 Грузинская сторона будет снабжать Абхазию электроэнергией, после того, как работу приостановит "Ингури-ГЭС", сообщил генеральный директор Ингури ГЭС Леван Мебония.



Министр энергетики Грузии Каха Каладзе в январе провел переговоры в Минске с компанией "Черноморэнерго" по поводу ремонтных работ, запланированных на самой крупной гидроэлектростанции Грузии "Ингури-ГЭС". В связи с запланированными ремонтными работами "Ингури-ГЭС" прекратит выработку электроэнергии на три-четыре недели в 2017 году и на три-четыре месяца в 2018 году.



"Уровень воды в водохранилище Ингури ГЭС приближается к критической отметке и станция сможет подавать электроэнергию Абхазии около 15 дней", — сказал Мебония в интервью газете "Резонанси".



По его словам, все будет зависеть от погоды. В случае солнечной погоды ГЭС будет работать 17 дней, а в случае морозов — 13 дней, отметил Мебония.



"В тот период, когда отключать ГЭС, половину электроэнергии Абхазия будет получать от нас, а вторую будет подавать Россия. А затем Ингури ГЭС вернет электроэнергию России, во время полноводья летом", — сказал Мебония.



Плановые ремонтные работы на гидроэлектростанции должны проводиться раз в пять лет, но последний раз работы прошли в 2006 году и тогда ГЭС приостановила выработку электроэнергии на два месяца.



Зимой 2016 года для покрытия дефицита в электроснабжении населения Абхазии, вызванного снижением уровня воды в водохранилище Ингури ГЭС, Грузия начала импорт необходимого количества электроэнергии из России. Тогда Каладзе заявил, что решить вопрос дефицита электроэнергии в Абхазии только сокращением потребления электричества было невозможно, поэтому чтобы избежать серьезных последствий, властям Грузии пришлось принимать оперативное решение.









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