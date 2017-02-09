Госминистр Грузии по вопросам примирения Кетеван Цихелашвили утверждает, что правительство работает над освобождением участника абхазской войны Георгия Лукава из незаконного заключения в оккупированной Абхазии.



По словам Цихелашвили, освобождение Лукава является приоритетом для правительства.



Супруга участника абхазской войны Георгия Лукава Лали Басария, который находится изоляторе в селе Дранда, уже второй день как объявила сухую голодовку в здании канцелярии правительства Грузии.



«По нашим данным информация, распространяемая его семьей (супругой Лукава) о том, что он был избит, не подтверждается. Мы сочувствуем его супруге, объявившей голодовку, и призываем ее беречь свое здоровье. Мы с нашей стороны делаем все для того, чтобы освободить Георгия Лукава из незаконного заключения», - сказала Цихелашвили.



Мать восьми детей Лали Басария уже шестой год требует помощи от властей Грузии в освобождении супруга. Грузинская сторона не раз ставила вопрос об освобождении Лукава на встречах в рамках Механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них (МПРИ) и на Женевских переговорах.









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