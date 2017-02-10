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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Тбилиси разъясняет условия безвизового режима с ЕС для Сухуми и Цхинвали

10.02.2017 Жители сепаратистской Абхазии и Южной Осети смогут воспользоваться безвизовым режимом с Евросоюзом только в том случае, если они получат гражданство Грузии, - заявила Civil.ge государственный министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равнопарвия Кетеван Цихелашвили.



По словам министра, усилия властей Грузии будут направлены на то, чтобы у населения двух сепаратистских регионов был бы доситуп к получению гражданства, в том числе и путем открытия офисов соответствующих публичных служб вблизи с административными пограничными линиями у обоих регионов и путем упрощения процедур. По словам Цихелашвили, содействие правовых процедур должно осуществляться с учетом той ответственности, которую Грузия взяла на себя в соответствии с Планом действий по либерализации виз.



Члены оппозиционных партий заявили недавно, что правительство должно сделать больше, чтобы жители Абхазии и Южной Осетии получили пользу от безвизового режима с ЕС. Представитель фракции «Движение за свободу – Европейская Грузия№ Серги Капанадзе заявил на вчерашнем заседании Парламента, что с этой целью могут быть использованы статус нейтральные проездные документы



Статус нейтральные проездные документы были созданы в условиях прежней власти в Грузии, целью которых было урегулирование проблем жителей двух сепаратистских регионов в связи с удостоверениями личности и поездками за границей, а также с целью установления более тесных связей с остальной Грузией.



По словам Цихелашвили, статус нейтральные документы никогда не были предметом обсуждения на переговорах в рамках Плана действий по либерализации виз. Однако владельцы этих документов могут получить визы тех 12 стран, которые признали статус нейтральные документы.



Что касается вопроса гражданства, осведомленные по этому вопросу лица заявили Civil.ge, что гражданство Грузии смогут получить только те жители Абхазии и Южной Осетии, которые обладают советскими паспортами, выданными в этих регионах, или кто подтвердит свое проживание в этих регионах до 1993 года. Рожденным после этой даты лицам, или тем, у кого нет документов, подтверждающих ценз на проживание, сложнее будет сделать это.



В большинстве случаев, личные данные хранились в Центральном архиве в Тбилиси в советское время. Грузия автоматически присвоила гражданство всем тогдашним жителям, кроме тех лиц, которые отказались от этого.









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