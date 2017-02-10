Евросоюз не планирует признавать абхазские документы 10.02.2017





Соответствующую информацию в разговоре с корр. агентства «Акцент» подтвердил пресс-спикер Залбери - Генри Дюкен.



Речь идет о письме, в котором



«Абхазские члены международной дискуссии в Женеве 14 февраля прошлого года действительно передали Герберту Залбери это письмо. Данный документ был своевременно передан Верховному комиссару Евросоюза. Однако, позиция Евросоюза в связи со статусом относительно регионов Грузии – Абхазии и Южной Осетии всегда была ясна и будет неизменна: мы поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах» – заявил «Акценту» Дюкен.

Письмо, которое представители абхазской стороны в ходе 38-го раунда Женевских международных дискуссий вручили спецпредставителю ЕС на Южном Кавказе и по вопросам кризисов в Грузии Герберту Залбери, было своевременно передано Верховному комиссару Евросоюза Федерике Могерини.Соответствующую информацию в разговоре с корр. агентства «Акцент» подтвердил пресс-спикер Залбери - Генри Дюкен.Речь идет о письме, в котором абхазская сторона просит Верховного комиссара Евросоюза признать абхазские документы «Абхазские члены международной дискуссии в Женеве 14 февраля прошлого года действительно передали Герберту Залбери это письмо. Данный документ был своевременно передан Верховному комиссару Евросоюза. Однако, позиция Евросоюза в связи со статусом относительно регионов Грузии – Абхазии и Южной Осетии всегда была ясна и будет неизменна: мы поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах» – заявил «Акценту» Дюкен.









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