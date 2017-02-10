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    Евросоюз не планирует признавать абхазские документы
    10.02.2017
    Письмо, которое представители абхазской стороны в ходе 38-го раунда Женевских международных дискуссий вручили спецпредставителю ЕС на Южном Кавказе и по вопросам кризисов в Грузии Герберту Залбери, было своевременно передано Верховному комиссару Евросоюза Федерике Могерини.

    Соответствующую информацию в разговоре с корр. агентства «Акцент» подтвердил пресс-спикер Залбери - Генри Дюкен.

    Речь идет о письме, в котором абхазская сторона просит Верховного комиссара Евросоюза признать абхазские документы.

    «Абхазские члены международной дискуссии в Женеве 14 февраля прошлого года действительно передали Герберту Залбери это письмо. Данный документ был своевременно передан Верховному комиссару Евросоюза. Однако, позиция Евросоюза в связи со статусом относительно регионов Грузии – Абхазии и Южной Осетии всегда была ясна и будет неизменна: мы поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах» – заявил «Акценту» Дюкен.


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