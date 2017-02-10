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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Зампред ВС Абхазии оценивает заявления Карасина как очередное проявление цинизма

10.02.2017 Заместитель министра иностранных дел РФ Г. Карасин, по окончанию встречи с З.Абашидзе, сделал заявление по поводу решения Европарламента о визалиберализации для граждан Грузии, подчеркнув при этом о необходимости предоставления евровиз жителям Абхазии и Цхинвальского региона. По словам заместителя министра, «им вообще не предоставляют виз, мотивируя тем, что они не являются гражданами Грузии, но такой подход нельзя назвать гуманным» .



Заместитель председателя Верховного Совета А/Р Абхазия Джемал Гамахария оценил заявление Г.Карасина, как очередное проявление цинизма.



«Мы надеемся, что Евросоюз снимет ограничения и в отношении граждан Абхазии и Южной Осетии, так как Европа им вообще не предоставляет виз, мотивируя тем, что они не являются гражданами Грузии, но такой подход нельзя назвать гуманным»,- сказал Карасин.



«-Общеизвестно, что цинизм, наряду с насилием и ложью, является важной составной частью политики Кремля в отношении оккупированных грузинских территорий. Представьте себе, отказ в выдаче евровиз для лиц, не желающих иметь грузинские паспорта, « нельзя назвать гуманным». Это говорит представитель страны-агрессора, устроившей геноцид и этническую чистку грузинского населения как в Абхазии, так и в Цхинвальском регионе; представитель страны, которая прикрываясь несчастными сепаратистами, не то что, в Европу, не то что, например, в Москву, не пускает подавляющее большинство населения оккупированных ею регионов даже в собственные дома. По извращенной логике Г.К. Карасина, стремление узаконить результаты Геноцида и Этнической чистки, вполне гуманно в условиях т.н. новых реалий, а отказ в визах не желающим иметь действительные паспорта, видите ли, «нельзя назвать гуманным».



В «заботе» Г.Карасина об абхазах и осетинах усматривается желание российской стороны открыть в Сухуми и Цхинвали новый «бизнес» по выдаче «паспортов», чтобы наводнить Европу «нужными» людьми.



Что касается действительной заботы об абхазах и осетинах, она уже проявлена как Евросоюзом, так и со стороны правительства Грузии. Законные жители оккупированных регионов, при их желании, могут воспользоваться плодами визалиберализации. Они об этом прекрасно знают. Первые ласточки, как нам известно, уже появляются, хотя вся процедура по визалиберализации ещё не завершена»,- заявил Гамахария.









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