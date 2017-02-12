Народный защитник Грузии призывает пересмотреть закон об оккупированных территориях

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12.02.2017 - Civil Georgia Народный защитник Грузии Уча Нануашвили 9 февраля опубликовал специальный доклад, в котором подчеркивает несколько «проблемных вопросов» в Законе об оккупированных территориях и призывает власти страны пересмотреть их.



Власти Грузии приняли Закон об оккупированных территориях после российско-грузинской войны 2008 года; Закон устанавливает различные ограничения в отношении Абхазии и Цхинвальского региона до восстановления юрисдикции Тбилиси на этих территориях.



Доклад сфокусирован именно на этих ограничениях и предлагает рекомендации в их отношении.



Въезд на оккупированные территории



Народный защитник отметил в своем докладе, что необходимо произвести декриминализацию въезда на территорию Абхазии и Южной Осетии.



Согласно закону, въезд для иностранных граждан на оккупированные территории допускается только с территории остальной Грузии. По всем другим направлениям въезд на эти территории считается преступлением и карается штрафом или лишением свободы от 2 до 4 лет.



Однако в законе также перечислены те «особые случаи», во время которых въезд в сепаратистские регионы не будет считаться незаконным. Согласно закону, «специальное разрешение» может быть выдано в том случае, если «это служит государственным интересам Грузии, мирному урегулированию конфликта, деоккупации или гуманитарным целям».



Согласно докладу народного защитника, по обвинению в нарушении Закона об оккупированных территориях в 2009-2016 гг. суд рассмотрел дела всего против 395 лиц. В целом, 51 лицу было присуждено лишение свободы, а большинству – штрафы. Нануашвили также отметил, что, по информации Венецианской комиссии Совета Европы, большую часть задержанных составляли иностранные моряки.



Нануашвили также заявил, что причиной нарушения границы зачастую служит недостаток информации о процедурах въезда. Он также отметил, что форма обращения и список необходимых документов не опубликованы ни на веб-странице МИД Грузии и ни на странице Службы государственной безопасности.



По информации Службы госбезопасности, с 1 августа 2015 года до сегодняшнего дня службой было выдано 2 разрешения на въезд на оккупированные территории, в целом, на 10 человек.



В 2013 году правительство Грузии выступило с инициативой частичной декриминализации установленных санкций за нарушение правил въезда в сепаратистскую Абхазию и Южную Осетию. Венецианская комиссия приветствовала эту инициативу, но законопроект после этого так и остался лежать на полке.



Осенью 2016 года Парламент Грузии возобновил обсуждение законопроекта. Согласно инициированным правительством изменениям к Закону об оккупированных территориях, нарушение этих правил первый раз карается денежным штрафом в размере 400 лари, а совершенное повторно то же действие будет считаться уголовным преступлением.



Народный защитник отметил в своем докладе, что он считает, что въезд на оккупированные территории должен караться только в административном порядке. Он поддерживает законопроект правительства, который предусматривает освобождение лица от ответственности, если до или после въезда на оккупированные территории получит специальное разрешение правительства Грузии, и выступает с инициативой упрощения ограничений для международных организаций и их представителей.



Нануашвили также считает, что необходимо внести в закон статью о форс-мажоре, чтобы лица, которые нарушают границу государства из-за чрезвычайной обстановки, были бы освобождены от ответственности.



Экономическая деятельность



Согласно закону об оккупированных территориях, экономическая деятельность в Абхазии и Южной Осетии без предварительного разрешения властей Грузии является нарушением законодательства Грузии, в том числе, и Закона об оккупированных территориях.



Нануашвили подчеркивает, что хотя закон и разрешает иностранным организациям и индивидуальным лицам осуществлять экономическую деятельность в Южной Осетии и Абхазии, количество видов деятельности, по которым было выдано разрешение правительства Грузии является довольно малым.



По информации народного защитника, Аппарат государственного министра по вопросам примирения и гражданского равноправия в течение 2014-2016 гг. согласовал экономическую деятельность на оккупированных территориях в семи случаях, а в 2008-2013 гг., по распоряжению правительства Грузии, было выдано 21 специальное разрешение. Примечательно, что большая часть разрешенной правительством Грузии деятельности касалась обеспечения исправной работы Ингури ГЭС, что также указывает на то, что деятельность, направленная на улучшение социального и экономического положения и без того в пострадавших от конфликтов регионах является минимальной, - говорится в докладе.



Народный защитник также отмечает, что население оккупированных территорий не получает пользу от Соглашения о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле с ЕС, которое было подписано Грузией в июне 2014 года, и в котором прямо указана обязанность сторон распространять пользу, получаемую от тесной политической ассоциации и экономической интеграции, на всех граждан Грузии, включая общество, разделенное в результате конфликта.



«Выполнение этого обязательства будет невозможным, если Абхазия и Южная Осетия останутся закрытыми для грузинского и международного общества, и не произойдет либерализация перемещения на оккупированных территориях, смягчение ограничений на экономическую деятельность и усиление экономической или социальной взаимозависимости», - говорится в докладе.



Для этого народный защитник рекомендует, чтобы «правительство разработало гибкий и поощряющий правовой и логистический механизм, в том числе, обновленный налоговый режим и выделило ресурс, который позволит работающим на оккупированных территориях индивидуальным предпринимателям, микро и малым бизнесам, развивать экономические и торговые отношения с действующими на другой стороне разделительной линии бизнесом и предприятиями, с целью осуществления совместной экономической деятельности».



Он также выступает с инициативой ослабления ограничений для действующих в этих регионах медицинских и образовательных организаций.



Документы, выданные де-факто властями



Народный защитник заявляет, что статья, которая считает выданные в сепаратистской Абхазии и Цхинвальского региона документы незаконными, должна быть пересмотрена.



«Необходимо учитывать, что новое поколение, которое родилось после 1990-х гг., не обладает другими документами кроме выданных нелегитимными органами документов. Для получения определенных услуг на контролируемой Тбилиси территории, в том числе, и для установления гражданства Грузии, необходимо установление фактов юридического значения. Установление фактов юридического значения нередко создает сложности и затягивается по времени, так как в ряде случаев требует обращения в суд и представления свидетелей», - говорится в докладе.



Поэтому народный защитник считает, что власти Грузии должны разработать эффективный механизм, чтобы проживающие на оккупированных территориях лица сравнительно проще могли получить удостоверение личности гражданина Грузии и документы, имеющие юридическую силу».



По словам Нануашвили, правительство Грузии должно обсудить вопрос о принятии к сведению документов, выданных нелегитимными органами, что поможет проживающим на оккупированных территориях лицам в получении документов, подтверждающих гражданство Грузии.









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