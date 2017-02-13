В Тбилиси состоялась презентация библиотеки абхазской литературы

В научно-исследовательском центре грузинско-абхазских отношений Тбилисского государственного университета имени Иванэ Джавахишвили состоялась презентация абхазской библиотеки. На открытии присутствовали ректор ТГУ Георгий Шарвашидзе, ректор сухумского университета Джони Апакидзе, представители университета.



По словам ректора ТГУ Георгия Шарвашидзе, центр уже давно осуществляет научную деятельность, и в течение этого времени собрал довольно большую и интересную коллекцию.



"Важно, чтобы работали культурные, человеческие отношения, народная дипломатия, вопрос должен рассматриваться также с научной точки зрения. Это необходимый формат для того, чтобы перейти на новый этап отношений. У нашего университета есть этот опыт, и у нас много новых идей"- отметил Георгий Шарвашидзе.



"Большая часть книжного фонда библиотеки привезена из Абхазии. Среди них есть уникальные книги, изданные небольшим тиражом. У нас интенсивные отношения с абхазской стороной. Надеемся, что этой библиотекой будет интересоваться не только университетское общество"- заявил руководитель научно-исследовательского центра грузинско-абхазских отношений ТГУ Зураб Шенгелия.



В создании библиотеки принимали участие Институт грузинско-абхазских отношений, Национальная библиотека парламента Грузии, комиссия абхазского языка и литературы Национальной академии Грузии. В этом процессе активно была включена и абхазская сторона.



У любого желающего будет возможность ознакомиться с изданной в Абхазии литературой, документами о грузинско-абхазском конфликте, художественной литературой на грузинском и абхазском языке, публицистикой, абхазской прессой. В библиотеке хранится много уникальных материалов, важных для лиц, интересующихся процессами, идущими в Абхазии.











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