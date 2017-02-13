Анкваб вернулся в Абхазию и готовится к выборам

13.02.2017 Экс-глава марионеточного режима Абхазии Александр Анкваб вернулся в Абхазию из Москвы, где отсиживался все это время после того, как его в результате совместных действий абхазской оппозиции и их кремлевских кураторов. Анкваб намерен баллотироваться в "парламент Абхазии по гудаутскому городскому округу.



ЦИК Абхазии зарегистрировал три три инициативные группы по выдвижению Анкваба кандидатом в "депутаты от избирательных округов №2 (г. Сухуми, Старый поселок), №15 (Гудаутский район, Дурипшский округ) и №18 (Гудаутский городской второй округ).



Как сообщил «Абхазия-Информ» один из членов инициативной группы, собиравшей подписи в поддержку выдвижения А. Анкваба по округу №18, он решил баллотироваться по городу Гудаута.









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