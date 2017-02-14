«ИнгуриГэс» будет отключена 21 февраля

С 21февраля Ингурская ГЭС будет отключена в течение двух недель. Генеральный директор ООО «Ингури ГЭС» Леван Мебония заявил «Лаивпресс», что это плановое отключение, которое осуществляется с целью проведения технических работ.



Вместе с тем, департамент арочной плотины ООО «Ингури ГЭС» распространил заявление, в котором сказано, что отключение станции происходит с целью ревизии деривационного тоннеля.



«Исходя из этого, для урегулирования уровня воды, с 15 февраля до 15 марта, в любой отрезок суток, возможно, арочная плотина будет пропускать воду в объеме до 200 м³/с. Исходя из этого, просим соблюдать осторожность», - сказано в заявлении администрации.









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