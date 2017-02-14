Автобус с туристами дважды закидали камнями в Абхазии

Автобус с туристами в Гагре дважды закидали камнями. Об этом в одной из групп социальной сети "Фейсбук" написал водитель автобуса, в котором находились гости Абхазии - туристы из Сочи.
По его словам в автобусе было 52 человека - дети и взрослые. Инцидент произошёл неподалёку от ресторана "Гагрипш", когда автобус с туристами после экскурсии возвращался обратно в Сочи, сообщает ApsnyLife.
"Неустановленные личности из кустов обкидали автобус камнями. Один камень внушительных размеров, разбив боковое окно залетел в автобус нанес лёгкие ушибы и порезы туристам, в том числе 5-летнему ребёнку, который сидел на кресле прям под разбитым окном", - пишет водитель.
Он уточняет, что в автобусе находилось пять детей в возрасте от двух до шести лет.
После инцидента водитель остановил автобус и вызвал милицию.
"Вместе с сотрудниками милиции мы прочесали окрестности, но этих гадов не нашли. Моим туристам подали новый автобус, все пересели в транспорт и направились в сторону границы", - продолжает он.
Правда, на этом "приключения" туристов не закончились. Отъехав от места происшествия на несколько метров в автобус прилетел ещё один булыжник.
"Ещё один булыжник залетел мне прямо в дверь, разбив окно и попав прямо в ногу. Отряхнувшись от битого стекла, я ещё долго не мог понять что произошло! Нас опять догнали сотрудники милиции, которые снова пустились в погоню за этими тварями в лес, уже стреляя в воздух", - рассказывает он.
Водителю автобуса и туристам пришлось пересесть в другой автобус и в сопровождении сотрудников ГАИ добраться до границы.