Абхазская милиция ищет хулиганов, закидавших камнями автобус с туристами из РФ

15.02.2017 Абхазская милиция ищет хулиганов, закидавших камнями автобус с туристами из РФ . По словам водителя, в результате ЧП есть пострадавшие, в том числе маленький ребёнок.



По предварительным данным, ЧП произошло недалеко от грузино-российской границы,рядом с рестораном "Гагрипш" на оккупированной территории Абхазии. Когда автобус с 52 пассажирами проехал КПП, в него сразу же полетели булыжники.



Один камень, разбив боковое окно, залетел в автобус и попал в пятилетнего ребёнка.



Водитель принял решение не ехать дальше, а дожидаться смены транспортного средства. Но как только второй автобус с пассажирами отъехал от места инцидента буквально на несколько метров, его снова забросали камнями.



– Один булыжник залетел мне прямо в дверь, разбив стекло, и травмировал мою ногу, — сообщил об инциденте на своей страничке в соцсети водитель автобуса. — Позор всем, кто сегодня допускает этот бардак. В автобусе присутствовали пять детей в возрасте от двух до шести лет.



По факту случившегося МВД республики проводит проверку. На данным момент злоумышленников задержать не удалось.



— Сотрудники Гагрского отделения МВД республики проводят проверку. Однако при этом заявлений о факте хулиганства от пострадавших не поступало. Злоумышленник успел скрыться с места, — сообщила Лайфу представитель МВД Абхазии Ирина Киут.









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