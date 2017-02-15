Женщины Абхазии требуют квот в «парламенте»

Секретарь Общественной палаты Абхазии, председатель АЖА Нателла Акаба назвала тему квотирования мест для женщин в т.н. Народном Собрании актуальной и подчеркнула, что зачастую обсуждение этого вопроса замалчивается в обществе.



По мнению Акаба, многие ошибаются, думая, что женщинам легко выставлять свои кандидатуры на выборах в "Парламент", а закон о гендерном равенстве работает плохо.



"Что касается квотирования, этот вопрос довольно спорный, и лично я не сторонник того, чтобы просто ввести квоты в Парламент", — сказала Нателла Акаба.



Свою позицию по этому вопросу секретарь Общественной палаты аргументировала тем, что существует необходимость продвижения не просто женщин, а только тех, кто сумеет отстаивать их собственные права, права семьи и детей. Кандидат должен серьезно заниматься проблемами в области демографии, образования и медицины, считает Акаба.









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