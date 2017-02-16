Цихелашвили ознакомила группу послов стран-друзей в Совете Европы с ситуацией на оккупированных территориях

16.02.2017 Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Грузии Кетеван Цихелашвили встретилась с группой послов стран-друзей в Совете Европы.



По информации аппарата государственного министра, на встрече детально рассмотрели положение в Абхазии и Цхинвальском регионе, заострили внимание на обстановку, сложившуюся с гуманитарной точки зрения и соблюдения прав человека.



Кетеван Цихелашвили проинформировала послов о главных приоритетах миротворческой политики правительства Грузии, инициативах и активностях в рамках политики включенности.



Государственный министр поблагодарила послов за продолжительную поддержку со стороны Совета Европы и его стран-членов. Она отметила, что особое значение придается проектам, направленным на строительство доверия, которые в течение ряда лет поддерживает Совет Европы.



Со своей стороны послы подтвердили и в будущем поддержку государственному министру.



Встречу в Страсбурге организовало постоянное представительство Грузии в Совете Европы.











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