Цихелашвили ознакомила группу послов стран-друзей в Совете Европы с ситуацией на оккупированных территориях

Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Грузии Кетеван Цихелашвили встретилась с группой послов стран-друзей в Совете Европы.
По информации аппарата государственного министра, на встрече детально рассмотрели положение в Абхазии и Цхинвальском регионе, заострили внимание на обстановку, сложившуюся с гуманитарной точки зрения и соблюдения прав человека.
Кетеван Цихелашвили проинформировала послов о главных приоритетах миротворческой политики правительства Грузии, инициативах и активностях в рамках политики включенности.
Государственный министр поблагодарила послов за продолжительную поддержку со стороны Совета Европы и его стран-членов. Она отметила, что особое значение придается проектам, направленным на строительство доверия, которые в течение ряда лет поддерживает Совет Европы.
Со своей стороны послы подтвердили и в будущем поддержку государственному министру.
Встречу в Страсбурге организовало постоянное представительство Грузии в Совете Европы.