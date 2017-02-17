Бандиты из Абхазии орудуют в Сочи

17.02.2017 В Центральном районе Сочи задержана жительница Абхазии, занимавшаяся распространением наркотического вещества. В ходе обыска по месту временного проживания 47-летней женщины оперативники обнаружили и изъяли 1100 гр метилэфедрона.



Задержанная рассказала следователю, что в Сочи для продажи наркотика приехала около месяца назад. Метилэфедрон заказывала в интернете, а распространяла с помощью закладок.



На съемной квартире женщины были найдены свертки с порошком, весы и полимерные пакеты для фасовки, сообщает пресс-служба УВД Сочи.



Еще один житель Абхазии застрелил из автоматического оружия знакомого в Сочи. Погибшему было 39 лет.



Трагедия произошла 23 октября возле кафе «Ивушка» в г. Сочи. На прилегающей территории 30-летний житель Абхазии назначил встречу знакомому. В процессе беседы между мужчинами произошел конфликт. Житель Абхазии схватился за автомат «Калашникова» и расстрелял из него несговорчивого друга. Из оружия было произведено не менее 7 выстрелов, в результате чего тот умер на месте.









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