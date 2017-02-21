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    Абхазский режим готовится к закрытию пунктов перехода через Ингури
    21.02.2017
    Оккупационный режим перекрывает границы, жители оккупированных сел не смогут пересекать пункты, связующие с Зугдиди.

    Марионеточная власть Абхазии с 22 февраля собирается перекрыть т.н. границу Хурча-Набакеви, а с 3 марта упразднить все погранично-пропускные пункты, которыми ежедневно пользуются местные. Заработают и соответствующие санкции. Если пропускные пункты закроются, для того, чтобы поехать в Зугдиди, населению сел Гальского района придется пройти от 25 до 35 километров больше.

    В то же время местное население заявляет, что в личных разговорах датой закрытия пунктов "пограничники"- оккупанты называют 4 марта. Как известно, в этот день в Абхазии отмечают день советизации.

    Официальный Тбилиси ждет встречи, запланированной на 22 февраля в Гали. По заявлению государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства, грузинская сторона делает все, чтобы решение оккупационной власти Грузии не было выполнено.

    Парламентское меньшинство призывает власть к своевременным действиям. Тем временем правящая команда обвиняет в сложившейся ситуации бывшую власть. Парламентское большинство планирует проинформировать международную общественность о закрытии т.н. границы.

    Жителям оккупированных территорий создаст проблемы также и то, если российские солдаты задействуют на ингурском мосту таможенно-пропускной пункт. В настоящее время действуют четыре пропускных пункта, связующих оккупированную Абхазию с контролируемой территорией Грузии. В начале прошлого года абхазская сторона закрыла два пропускных пункта на т.н. границе.


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