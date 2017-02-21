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    Работа Ингури ГЭС приостановлена
    21.02.2017
    Работа Ингури ГЭС временно остановлена. Как заявляет Министерство энергетики Грузии, приостановка работы электростанции произведена с целью установления причин существенного увеличения количества фильтрационной воды из напорного деривационного тоннеля, а также в связи с планированием восстановительных мероприятий. Станция будет остановлена примерно 14 календарных дней.

    «За указанный период снабжение оккупированной территории Абхазии электричеством будет осуществляться, в основном, из российской энергосистемы. Дефицит возникший, в связи с увеличенным потреблением электроэнергии, в зимний период, будет заполнятся посредством энергосистемы Грузии», — сообщает Министерство энергетики.

    «Конкретно какое количество электричества будет поставлять Грузия оккупированной территории Абхазии и по какой цене, будет зависеть от реального потребления. По другим условиям до этого времени ведутся переговоры», — говорится в заявлении.


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