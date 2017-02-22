Джанелидзе: Россия продолжает политику фактической аннексии Абхазии и Цхинвальского региона

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22.02.2017 Российская Федерация продолжает политику фактической аннексии регионов Грузии, Абхазии и Цхинвальского региона, путем подписания с де-факто властями незаконных соглашений об интеграции - заявил министр иностранных дел Грузии, Михаил Джанелидзе, выступая в Совете безопасности ООН на открытых дебатах высокого уровня "Конфликты в Европе".



В обращении к участникам форума министр иностранных дел Грузии отметил, что тогда, когда ООН, ОБСЕ, и Евросоюз уже восемь лет как включены в виде со-медиаторов в российско-грузинские женевские международные переговоры, необходимо сделать больше для получения ощутимых результатов, что первым делом требует политической воли и готовности всех сторон.



По заявлению Михаила Джанелидзе, необходима большая включенность со стороны сопредседателей и Генерального секретаря, так же как и ведение процесса на основании норм и принципов международного права.



"Моя страна уже давно верна конструктивной и мирной политике примирения и восстановления доверия. Должен подчеркнуть, что Грузия хочет иметь добрососедские отношения и стремится к тому, чтобы в регионе воцарился мир. Именно в этом духе Грузия односторонне взяла обязательство о неприменении силы, за которым не последовало ответное действие.



С 2012 года правительство Грузии старается осуществить деэскалацию отношений с Российской Федерацией путем конструктивных и практических шагов. Мы сформировали формат диалога по таким вопросам, как торговля, транспорт, контакты между народами, что дало определенные положительные результаты. Мы конструктивно работаем в формате женевских международных переговоров и открыты для конструктивного диалога. Минувший год был ознаменован восстановлением Гальского механизма превенции инцидентов и реагирования на них.



Касательно отношений с нашими соотечественниками, проживающими на оккупированных территориях, абхазы и осетины являются неотделимой частью нашей истории и будущего, несмотря на существующие в настоящем искусственные барьеры. У возвращения вынужденно перемещенных лиц в свои дома нет альтернативы, а так же у полной реинтеграции представителей всех этносов в единое, многообразное общество, в котором защищены права и свободы людей, так же как и культурное и языковое многообразие отличающихся групп. Это главный приоритет государства Грузии.



Мы твердо следуем процессу включенности, восстановления доверия и примирения с населением, проживающим на оккупированных территориях. Мы предлагаем им все те блага и пользу, которые доступны для остального населения Грузии. Мы готовы разделить им все наши достижения на пути развития"- заявил Михаил Джанелидзе на дебатах Совета безопасности ООН.











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