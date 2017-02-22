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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Абхазы и осетины неотделимая часть нашей истории и будущего - глава МИД Грузии

22.02.2017 - "СОВА" Глава МИД Грузии, выступая в ходе открытых дебатов по вопросу конфликтов в Европе, прошедших на заседании Совета безопасности ООН, осудил политику Российской Федерации по продолжению фактической аннексии регионов Грузии – Абхазии и Цхинвальского региона, путем подписания с де-факто властями незаконных договоров об интеграции.



Как отметил Михаил Джанелидзе, еще одним «одним подтверждением этой политики», является незаконное «решение оккупационного режима о проведении в Цхинвальском регионе т.н. референдума, о переименовании региона на «Республика Южная Осетия – Государство Алания», подобно одному из федеральных субъектов Российской Федерации».



Министр также выразил озабоченность в связи с решением Цхинвальских властей закрыть т.н. пропускные пункты, расположенные вдоль линии оккупации.



Говоря о ситуации в оккупированном регионе грузинский дипломат отметил, что «абхазы и осетины являются неотделимой частью нашей истории и будущего, несмотря на ныне существующие искусственные барьеры».



«Нет альтернативы возвращению в свои дома беженцев и вынужденно перемещенных лиц, а также полной реинтеграции представителей всех этносов в единое, многообразное общество, в котором будут защищены права и свободы человека, как и культурное и языковое разнообразие различных групп. Это главный приоритет грузинского государства», — подчеркнул глава МИД.



Он также заявил, что правительство Грузии твердо следует процессу включенности, восстановления доверия и примирения с населением оккупированных территорий.



«Мы предлагаем им все те блага и пользу, которые имеются для населения Грузии. Мы готовы предложить им все те достижения, которые будут у нас на пути развития», — заявил министр.



Во время своего выступления Министр иностранных дел Грузии вновь призвал Москву вывести войска из грузинских территорий.



«Среди конфликтов, существующих в Европе, есть множество схожих и общих характеристик в виде посягательства на суверенитет и территориальную целостность. Сначала мы все стали свидетелями агрессии в Грузии, после – в Украине и, возможно, что это повторится и в другом месте, если сегодня мы ничего не предпримем», — обратился Джанелидзе к участникам дебатов, напомнив, что в 2008 году, международное сообщество «не смогло эффективно отреагировать на ранние признаки, предвещающие указанные события».



При этом он подчеркнул, что Грузия хочет иметь добрососедские отношения с Россией и стремиться к установлению мира в регионе. Джанелидзе вновь призвал Российскую Федерацию изменить свою незаконную политику и выполнить международные обязательства, в том числе Соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года. А также дать механизмам международного мониторинга возможность доступа в оккупированные регионы.



Глава МИД Грузии также вновь заявил, что у мирного разрешения конфликта нет альтернативы, а самым важным этапом урегулирования является вывод оккупационных сил из Грузии.









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