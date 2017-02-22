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    На встрече в Гали в очередной раз обсудили наболевшие вопросы
    22.02.2017
    В Гали прошла 43-я встреча в рамках Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ). Об этом сообщиает Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии.

    По информации СГБ, представители центральных властей Грузии обсудили с участниками встречи значительные инциденты, зафиксированные в последнее время, в том числе - вопросы убийства Гиги Отхозория, заключения в абхазской тюрьме Георгия Лукава и закрытия пунктов пропуска на линии оккупации

    «Представители центральных властей еще раз подняли вопрос убийства в селе Хурча Зугдидского района 19 мая 2016 года гражданина Грузии Гиги Отхозория и заявили о необходимости задержания виновного лица - Рашида Канджи-оглы.

    На встрече особое внимание было уделено вопросу незаконно находящегося в т.н. абхазской тюрьме гражданина Грузии Георгия Лукава.

    Представители центральных властей потребовали освобождения данного лица и коснулись состояния его здоровья и безопасности. По заявлению де-факто властей, состоянию здоровья и безопасности Георгия Лукава на данный момент опасность не угрожает.

    На встрече также был затронут вопрос закрытия т.н. пунктов пропуска на линии оккупации.

    Представители центральных властей подчеркнули, что ограничения любого типа, которые ограничат фундаментальные права местных жителей, не только усложнят их повседневную жизнь, но и в значительной мере нанесут ущерб обстановке безопасности на месте.

    Очередная встреча в рамках Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты состоится 21 марта 2017 года», - отмечается в заявлении СГБ.




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