В Абхазии задержали обвиняемого в убийстве российского бизнесмена «депутата» Нодика Квициния

22.02.2017 В Абхазии 22 февраля "депутат" Нодик Квициния, разыскиваемый за совершение ряда преступлений. Как сообщает МВД Абхазии, он водворен в ИВС.



Нодик Квициния обвиняется в организации убийства российского бизнесмена Сергея Клемантовича и его помощницы Оксаны Скаредновой в сентябре 2012 года.



В октябре 2016 года "судом был вынесен обвинительный приговор, согласно которому Квициния было назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.



Судом, постановившим обвинительный приговор, в отношении Квициния была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, и он подлежал аресту в зале судебного заседания. Однако в связи с тем, что Нодик Квициния не явился на судебное заседание, он был объявлен в розыск.









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