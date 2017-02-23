У Ингурского моста прошла акция с требованием освобождения Георгия Лукава

23.02.2017 Вопрос освобождения грузинского бойца, участника войны в Абхазии Георгия Лукава, отбывающего заключение в Драндской тюрьме близ Сухуми, рассматривался сегодня на встрече в рамках Механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них (МПРИ) в Гали.



Сегодня же на Ингурском мосту, возле которого проходили переговоры, провели акцию протеста супруга задержанного бойца Лали Басария и члены оппозициионной партии «Национальное движение».



Лали Басария утверждает, что сухумские власти помиловали его мужа.



По ее информации, абхазский лидер Рауль Хаджимба уже подписал помилование Лукава, однако взамен абхазская сторона требует от грузинской стороны передачу другого лица и это не устраивает власти Грузии.



«Обещаю, что сделаю все, чтобы каждый военный был защищен, и чтобы моего мужа передали грузинским властям», — заявила Басария журналистам.



Заместитель директора информационно-аналитического департамента МВД Грузии Каха Кемоклидзе в свою очередь, заявил, что «представители центральных властей Грузии потребовали освобождения Лукава и поговорили о состоянии его здоровья и безопасности».



Согласно информации абхазских представителей, «на данный момент состоянию здоровья и безопасности Георгия Лукава ничего не угрожает», — отметил Кемоклидзе.



Лукава участвовал в боевых действиях во время конфликта в Абхазии в 1992-1993 годах. Сухумские власти задержали его 9 мая 2011 года в селе Баргеби Гальского района по обвинению в причастности к вооруженной группировке «Лесные братья» и приговорили к 20 годам заключения.









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