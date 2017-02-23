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    Абхазская сторона подтвердила намерение закрыть пункты пропуска 4 марта
    23.02.2017
    Встреча, прошедшая вчера в Гали в рамках превенции инцидентов и механизма реагирования на них, завершилась без конкретного результата.

    По заявлению заместителя директора аналитического департамента Службы государственной безопасности, Кахи Кемоклидзе, на встрече разговор коснулся вопроса освобождения заключенного Георгия Лукава, находящегося в тюрьме Дранды, и положения на административной границе.

    "Касательно состояния здоровья и безопасности Георгия Лукава, представители де-факто власти Абхазии сказали нам, что ни в каком направлении нет проблем. Что касается его освобождения, мы по-прежнему активно ставим этот вопрос, но пока конкретный результат не достигнут. Мы говорили также о положении на т.н. границе. Де-факто власть Абхазии подтвердила, что с 4 марта т.н. пропускные пункты Хурча-Набакеви и Орсантия-Отобая будут перекрыты.

    Наша позиция в связи с этим такова: мы думаем, что закрытие этих т.н. переходов создаст проблемы в двух направлениях. С одной стороны создадутся проблемы у местных, в том числе проблема передвижения туда и обратно, с другой стороны разговор идет о безопасности. Мы полагаем, что это решение увеличит факты задержания граждан по обвинению в незаконном пересечении т.н. границы"- заявил Каха Кемоклидзе.

    По его же словам, по-прежнему вопросом активного рассмотрения остается вопрос передачи убийцы Гиги Отхозория грузинскому правосудию. По информации Кемоклидзе, следующая встреча состоится 21 марта.




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