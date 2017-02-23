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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Статистика пресечения правоохранителями Грузии транзита радиоактивных материалов

23.02.2017 В течение последних 10 лет МВД и СГБ Грузии выявили множество фактов незаконного оборота ядерных и радиоактивных веществ, и задержали 70 человек. Статистика операций, осуществленных в 2006-2016 годы:



2006 год:

— 1 февраля, г. Тбилиси. Изъят высокообогащенный уран, 110 граммов. Арестованы пять человек (один гражданин России, четыре граждан Грузии). Уран привезли из Российской Федерации.



— 17 июля, г. Батуми. Источник «Цезия 137». Арестован один человек (гражданин Турции), вещество ввезли из оккупированной Абхазии.



— 1 августа, г. Батуми. Необогащенный уран, общий вес 1,5 кг. Арестован один человек (гражданин Грузии), вещество ввезли из оккупированной Абхазии.



2007 год:

— 9 июня, г. Батуми. Изъят необогащенный уран, 14 граммов. Арестованы два человека (граждане Украины и Грузии). Уран, предположительно, украден в Российской Федерации.



— 24 октября, г. Батуми. Отравляющее вещество (выдавали за радиоактивное вещество). Арестованы четыре человека (граждане Армении). Вещество ввезли из Армении.



— 2 ноября, г. Зугдиди. Источник «Цезия 137». Арестован один человек (гражданин Грузии). Вещество ввезли из оккупированной Абхазии.



2008 год:

— 14 октября, г. Тбилиси, источник «Цезий 137». Арестованы пять человек (граждане Грузии). Вещество украдено из хранилища Мцхеты.



— 5 декабря, г. Тбилиси. В результате профилактических работ изъят источник «Цезия 137». Никто не задержан.



2009 год:

— Факты незаконного оборота ядерных и радиоактивных веществ не были зафиксированы.



2010 год:

— 11 марта, г. Тбилиси. Изъят высокообогащенный уран, 17 граммов. Арестованы три человека (один гражданин Грузии и два гражданина Армении). Уран ввезли из Армении.



— 12 ноября, г. Тбилиси, источник «Цезия 137». Арестованы четыре человека (граждане Грузии). Вещество ввезли из оккупированной Абхазии.



2011 год:

— 3 февраля, г. Кобулети. Изъяты источники «Европиум 152» и «Иридиума 192», арестованы два человека (граждане Грузии). Вещества украдены в Грузии, городе Кутаиси.



— 4 апреля, село Агаиани. Источник «Цезия 137». Арестованы два человека (граждане Грузии). Вещество украдено в Грузии, из российской военной базы (Вазиани).



2012 год:

— 6 января, г. Тбилиси. Изъяты 36 ампулы, содержащие «Цезий 135». Задержан один человек (гражданин Грузии). Вещество ввезли из оккупированной Абхазии.



— 5 апреля, г. Самтредиа. Необогащенный уран, общий вес 1 кг. Арестованы пять человек (граждане Грузии). Вещество ввезли из оккупированной Абхазии.



— 10 апреля, г. Батуми. Разные вещества (источники «Цезия 137», «Кобальта-60», «Амириция 241»). Арестованы три человека (один гражданин Грузии и два гражданина Турции). Вещество ввезли из оккупированной Абхазии.



— 20 апреля, г. Батуми, Изъято три ампулы, содержащие «Цезий 135». Арестованы три человека (граждане Грузии). Вещество ввезли из оккупированной Абхазии.



— 17 июня, г. Зугдиди. Изъяты девять ампул, содержащих «Цезий 135». Арестованы четыре человека (граждане Грузии). Вещество ввезли из оккупированной Абхазии.



— 17 июня, г. Кобулети. Изъято две ампулы, содержащие «Цезий 135». Арестован один человек (гражданин Грузии). Происхождение вещества не установлено.



2013 год:

— 29 мая, г. Самтредиа. Изъят источник «Стронция 90». Арестованы два человека (граждане Грузии). Вещество ввезли из оккупированной Абхазии.



— 25 сентября, поселок Бетания. Изъято 12 пластин, покрытых «Амириций 241». Арестованы пять человек (граждане Грузии). Вещество украдено в Грузии, в г. Тбилиси.



2014 год:

— 1 августа, село Садахло. Изъят источник «Цезия 137». Арестованы два человека (граждане Армении). Вещество ввезли из Армении.



2015 год:

— 11 августа, г. Тбилиси, изъято две ампулы, содержащие смесь «Цезия 135» и «Цезия 137». Арестованы пять человек (граждане Грузии). Вещество, предположительно, ввезли из Российской Федерации.



2016 год:

— 5 января, г. Тбилиси. Изъят источник «Цезия 137». Арестованы три человека (граждане Грузии). Происхождение вещества устанавливается.



— 15 апреля, г. Тбилиси. Изъят изготовленный из обедненного урана контейнер (т.н. магистраль). Арестованы шесть человек (три гражданина Грузии и три гражданина Армении). Происхождение вещества устанавливается.









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