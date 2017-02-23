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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Спецотчет Омбудсмена - Права женщин и детей в регионах, пострадавших от конфликтов

23.02.2017



Конфликты особо тяжело отражаются на состоянии женщин и детей. Травма от конфликта и тяжелые социальные условия находят прямое отражение в домашнем насилии, жертвами которого чаще всего являются женщины и дети, а в пост-конфликтной среде нет механизмов защиты от насилия, кризисных центров и услуг психологической реабилитации. В этих регионах мало таких неправительственных организаций, которые работают по вопросам прав женщин и детей. Не выполняется системный мониторинг и исследование положения.



В Абхазских и "южноосетинских" обществах домашнее насилие является одной из тяжелых и, вместе с тем, закрытых проблем. В милиции жертву насилия в семье не воспринимают всерьез и избегают вмешиваться в такие случаи. По сведениям Народного защитника, небольшой части женщин, являющихся жертвами насилия, удается перейти на контролируемую Грузией территорию и воспользоваться действующими сервисами. Однако проблему создает отсутствие убежища для жертв домашнего насилия в г. Зугдиди, которое стало бы географически наиболее близко расположенным убежищем для жертв насилия, переходящим из Абхазии.



Проблематичен запрет на аборты в Абхазии, который вступил в силу с начала 2016 года и который отрицательно оценивался как абхазским гражданским обществом, так и де-факто правительственными ведомствами. Запрет на аборты предположительно повлечет увеличение числа самовольных абортов, представляющих опасность для жизни и здоровья женщины.

Защита прав детей в конфликтных регионах, в основном, зависит от местных и международных организаций, да и то на уровне малых инициатив.



Серьезной проблемой являются медицинское оборудование и квалификация медицинского персонала, что ухудшает право ребенка на здоровье. К примеру, в больницах Гальского района вообще нет реанимационного отделения. Детское реанимационное отделение отсутствует не только в Гали, но и в Зугдиди. В Зугдидском муниципалитете также нет машины скорой помощи с соответствующим оборудованием для малолетних детей и их необходимо переводить в Кутаиси или Тбилиси.



Для несовершеннолетних также проблему создает отсутствие документации для передвижения. Если хотя бы у одного из родителей нет абхазского паспорта, ребенку не выдают свидетельство о рождении, соответственно, и какой-либо документ удостоверения личности. Из-за отсутствия документов дети не могут перейти через разделительную линию и получить документы, удостоверяющие грузинское гражданство. Поэтому, в Гальском, Очамчирском и Ткварчельском районах живут несовершеннолетние дети, у которых нет ни абхазских, ни грузинских документов.



Народного защитника тревожит тот факт, что из-за отсутствия документов, часты задержания несовершеннолетних, которые пытаются пройти через разделительную линию обходными путями. Народному защитнику известны не единичные случаи, когда при задержании на российских военных базах детей, в том числе младенцев и их родителей, имеют место ненадлежащее и ущемляющее достоинство обращение, такие как словесное оскорбление, ограничение питания и питьевой воды.



Также часты случаи, когда несовершеннолетние пациенты проходят через разделительную линию обходными путями и для этого они пережидают по 2-3 дня в деревнях близ разделительной линии, чтобы выбрать соответствующий момент для того, чтобы перейти через линию. В таких случаях нередко ухудшается состояние здоровья, и такие факты должны оцениваться как нарушение права на здоровье.



В отчете Народного защитника также представлены рекомендации по устранению вышеуказанных проблем.



Ознакомиться с полной версией отчета Омбудсмена можно

10 Февраля 2017 года Народный защитник Грузии представил представителям СМИ специальный отчет о состоянии прав женщин и детей в 2014-2016 гг. в Абхазии и в Цхинвальском регионе.Конфликты особо тяжело отражаются на состоянии женщин и детей. Травма от конфликта и тяжелые социальные условия находят прямое отражение в домашнем насилии, жертвами которого чаще всего являются женщины и дети, а в пост-конфликтной среде нет механизмов защиты от насилия, кризисных центров и услуг психологической реабилитации. В этих регионах мало таких неправительственных организаций, которые работают по вопросам прав женщин и детей. Не выполняется системный мониторинг и исследование положения.В Абхазских и "южноосетинских" обществах домашнее насилие является одной из тяжелых и, вместе с тем, закрытых проблем. В милиции жертву насилия в семье не воспринимают всерьез и избегают вмешиваться в такие случаи. По сведениям Народного защитника, небольшой части женщин, являющихся жертвами насилия, удается перейти на контролируемую Грузией территорию и воспользоваться действующими сервисами. Однако проблему создает отсутствие убежища для жертв домашнего насилия в г. Зугдиди, которое стало бы географически наиболее близко расположенным убежищем для жертв насилия, переходящим из Абхазии.Проблематичен запрет на аборты в Абхазии, который вступил в силу с начала 2016 года и который отрицательно оценивался как абхазским гражданским обществом, так и де-факто правительственными ведомствами. Запрет на аборты предположительно повлечет увеличение числа самовольных абортов, представляющих опасность для жизни и здоровья женщины.Защита прав детей в конфликтных регионах, в основном, зависит от местных и международных организаций, да и то на уровне малых инициатив.Серьезной проблемой являются медицинское оборудование и квалификация медицинского персонала, что ухудшает право ребенка на здоровье. К примеру, в больницах Гальского района вообще нет реанимационного отделения. Детское реанимационное отделение отсутствует не только в Гали, но и в Зугдиди. В Зугдидском муниципалитете также нет машины скорой помощи с соответствующим оборудованием для малолетних детей и их необходимо переводить в Кутаиси или Тбилиси.Для несовершеннолетних также проблему создает отсутствие документации для передвижения. Если хотя бы у одного из родителей нет абхазского паспорта, ребенку не выдают свидетельство о рождении, соответственно, и какой-либо документ удостоверения личности. Из-за отсутствия документов дети не могут перейти через разделительную линию и получить документы, удостоверяющие грузинское гражданство. Поэтому, в Гальском, Очамчирском и Ткварчельском районах живут несовершеннолетние дети, у которых нет ни абхазских, ни грузинских документов.Народного защитника тревожит тот факт, что из-за отсутствия документов, часты задержания несовершеннолетних, которые пытаются пройти через разделительную линию обходными путями. Народному защитнику известны не единичные случаи, когда при задержании на российских военных базах детей, в том числе младенцев и их родителей, имеют место ненадлежащее и ущемляющее достоинство обращение, такие как словесное оскорбление, ограничение питания и питьевой воды.Также часты случаи, когда несовершеннолетние пациенты проходят через разделительную линию обходными путями и для этого они пережидают по 2-3 дня в деревнях близ разделительной линии, чтобы выбрать соответствующий момент для того, чтобы перейти через линию. В таких случаях нередко ухудшается состояние здоровья, и такие факты должны оцениваться как нарушение права на здоровье.В отчете Народного защитника также представлены рекомендации по устранению вышеуказанных проблем.Ознакомиться с полной версией отчета Омбудсмена можно по ссылке









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