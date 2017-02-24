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    Гальские грузины провели очередную акцию протеста
    24.02.2017
    В оккупированной Абхазии состоялась очередная акция протеста жителей Гали против закрытия т.н. пропускных пунктов, связующих с контролируемой территорией Грузии. Об этом "Пирвели" сообщили местные. По их же информации, у администрации города Гали вчера состоялась небольшая акция, которую тайно поддерживали абхазские т.н. таможенники и пограничники.

    По неподтвержденной информации, т.н. пропускные пункты будут закрыты с 4 марта.

    Около 200 гальских грузин 25 января опротестовали закрытие т.н. пропускного пункта Набакеви. Они провели митинг в селе Набакеви и перекрыли центральную дорогу.

    На данное время действуют 4 т.н. пропускных пунктов, связующих Абхазию с контролируемой территорией Грузии. В начале минувшего года абхазская сторона закрыла на т.н. границе два пропускных пункта.


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