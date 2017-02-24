Гальские грузины провели очередную акцию протеста

В оккупированной Абхазии состоялась очередная акция протеста жителей Гали против закрытия т.н. пропускных пунктов, связующих с контролируемой территорией Грузии. Об этом "Пирвели" сообщили местные. По их же информации, у администрации города Гали вчера состоялась небольшая акция, которую тайно поддерживали абхазские т.н. таможенники и пограничники.



По неподтвержденной информации, т.н. пропускные пункты будут закрыты с 4 марта.



Около 200 гальских грузин 25 января опротестовали закрытие т.н. пропускного пункта Набакеви. Они провели митинг в селе Набакеви и перекрыли центральную дорогу.



На данное время действуют 4 т.н. пропускных пунктов, связующих Абхазию с контролируемой территорией Грузии. В начале минувшего года абхазская сторона закрыла на т.н. границе два пропускных пункта.











* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p> <p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>