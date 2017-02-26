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    Гражданин Турции расстрелял гражданку Узбекистана в Сухуми
    26.02.2017
    Гражданин Турции Догжей Умид Шийнасидович, временно проживающий по ул. Адлейба в г. Сухуми, будучи в нетрезвом состоянии из незарегистрированного автомата совершил убийство жительницы Республики Узбекистан 1992 г.р., после чего труп поместил в багажное отделение автомобиля УАЗ для дальнейшей транспортировки.

    На месте преступления обнаружены и изъяты автомат Калашникова 1975 года выпуска и стреляная гильза.

    Принятыми оперативными мерами Умид Догжей задержан и водворен в изолятор временного содержания.

    Расследование проводит прокуратура г. Сухуми.


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