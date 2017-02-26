Гражданин Турции расстрелял гражданку Узбекистана в Сухуми

Гражданин Турции Догжей Умид Шийнасидович, временно проживающий по ул. Адлейба в г. Сухуми, будучи в нетрезвом состоянии из незарегистрированного автомата совершил убийство жительницы Республики Узбекистан 1992 г.р., после чего труп поместил в багажное отделение автомобиля УАЗ для дальнейшей транспортировки.



На месте преступления обнаружены и изъяты автомат Калашникова 1975 года выпуска и стреляная гильза.



Принятыми оперативными мерами Умид Догжей задержан и водворен в изолятор временного содержания.



Расследование проводит прокуратура г. Сухуми.









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