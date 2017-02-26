Абхазская делегация посетила Международный олимпийский комитет в Лозанне (+видео)

Абхазская делегация посетила в Лозанне офис Международного олимпийского комитета. Об этом в эфире телекомпании "Абаза-ТВ" заявил президент клуба "Сухуми" Астамур Адлейба.



По его словам, абхазская делегация от имени абхазского т.н. "олимпийского комитета" написала письмо на имя президента МОК Томаса Баха. О содержании письма Адлейба не говорил, но с учетом ранее распространившихся информации можно предположить, что в письме абхазская сторона просила рассмотреть возможность их членства в МОК. Ранее такое обоснование, и вполне несправедливо, делалось на примере Косово.



"Мы были в Женеве и ездили в Олимпийский комитет, в Международный олимпийский комитет в Лозанне. Мы написали письмо на имя Томаса Баха, это президент МОК, от имени нашего Олимпийского комитета. Валерий Шалвович Аршба президент. Нас приняли. Нас встретил директор департамента международных связей. Он нам дал свою визитку, принял письмо, зарегистрировал его", заявил Адлейба.



Что касается итогов визита, Адлейба отметил: "Очень интересно, очень много работы, нужно этим заниматься, и, я думаю, у нас все тогда получится".













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