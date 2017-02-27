На ремонт тоннеля Ингурской ГЭС потребуется около 10 млн евро

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27.02.2017 Около 10 млн евро потребуется на ремонт деривационного тоннеля крупнейшей в Закавказье Ингурской ГЭС, которая питает электроэнергией и Абхазию, и остальную часть территории Грузии. Об этом журналистам сообщил председатель правления ООО "ИнгурГЭС" Леван Мебония.



19 февраля станция была остановлена для проведения оценки масштаба предстоящих в 2018 году ремонтных работ. "Мы закрыли тоннель затворами и осуществили мониторинг этого гидротехнического сооружения. По предварительным оценкам, на его ремонт потребуется около €10 млн", - сказал Мебония.



Мониторинг провели специалисты из 12 стран, которые представят свои расчеты, а затем будет объявлен тендер на проведение ремонтных работ.



Как сообщил председатель правления ООО "ИнгурГЭС", в сооружении протяженностью 15,5 км и диаметром 9,5 метров во время мониторинга выявлена утечка воды до 13 кубометров в секунду. "Это очень много, в год составляет 250 млн кВт/ч. Также обнаружены серьезные трещины в стенах", - сказал Мебония. По его словам, станцию в связи с ремонтом тоннеля планируется остановить в феврале 2018 года на три - четыре месяца.



Кредит для ремонта тоннеля, как отметил Мебония, "ООО "ИнгурГЭС" возьмет в Европейском банке развития под гарантии правительства Грузии. На время остановки станции Гагрский, Гудаутский районы Абхазии и часть Сухуми получают электроэнергию из России, а восточная часть Абхазии - из Грузии и от Перепадной ГЭС-1 в Гальском районе, информирует tasss.ru .25 февраля началось заполнение деривационного тоннеля, 3 марта станция возобновит работу. Ингурская ГЭС питает и Абхазию, и остальную часть Грузии, поскольку станция расположена на административной границе с Абхазией.









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